L’Ajuntament retrà homenatge als sanitaris que han estat al capdavant de la lluita contra la pandèmia

Connect on Linked in

Jubiocio s’ha convertit en el segon gran centre de vacunació de València

La Regidoria d’Envelliment Actiu ha organitzat un homenatge per al pròxim 14 de novembre, per als sanitaris que han estat al capdavant de la lluita contra la pandèmia, atenent i vacunant els ciutadans per a combatre el covid-19. Tal com ha explicat la regidora d’Envelliment Actiu, Pilar Bernabé, l’acte es desenvoluparà a la sala multifucional Jubiocio, al barri de Benicalap, que s’ha transformat per a albergar el segon gran centre de vacunació de València.

Els 133 vacunódromos repartits pel territori de la Comunitat Valenciana han tancat esta setmana després d’injectar 5,3 milions de dosis, però Bernabé ha subratllat la labor desenvolupada en les instal·lacions de Jubiocio. El local, de 800 metres quadrats, es va crear per a oferir alternatives d’oci a persones majors de 60 anys, però és des de fa uns mesos el segon gran centre de vacunació de la ciutat de València, on s’ha atés prop de 80.000 persones.

El centre ha alterat la seua funció habitual i atén altres visitants: és un centre de trobada per a menors de 30 anys que acudeixen a rebre la vacuna. Al llarg dels últims mesos s’han deixat a un costat els tallers de pintura a l’oli, les classes de ioga o la pràctica del ball de saló per als majors i s’ha optat per una fórmula novedosa per a tranquil·litzar els joves visitants, que són rebuts, vacunats i acomiadats amb música. Els sanitaris del centre de vacunació del Jubiocio han creat diverses llistes de reproducció per a amenitzar la vacunació, llistes que es poden descarregar en spotify five.

“Els joves i no tan joves estan encantats, segons els comentaris que s’han sentit estos dies: “Amb la música es vacuna millor”. O, “la música dona alegria i dona esperança per a acabar amb aquest virus”, ha afirmat Pilar Bernabé. “Els sanitaris comenten que alguns visitants han estat fins a 15 minuts en espera només per escoltar la música”, ha afegit la regidora.