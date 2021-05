L’Ajuntament s’implica en la promoció de l’arròs de València, la seua cultura i gastronomia, i el desenvolupament sostenible del sector

Print This Post

L’Ajuntament i el consell regulador de la Denominació d’Origen “Arròs de València” han acordat col·laborar per “promocionar, dinamitzar, desenvolupar i garantir la sostenibilitat del sector arrosser de la ciutat”. El regidor d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, Alejandro Ramon, i el regidor de Turisme i Internacionalització, Emiliano García, han signat hui un conveni amb el president de l’organisme que regula la qualitat i la procedència de l’“Arròs de València”, Ricardo Císcar, aprovat divendres passat per la Junta de Govern Local per tal de, entre altres objectius, “fer valdre el cultiu de l’arròs al terme municipal de València, donar a conéixer el treball de llauradors i llauradores, i promoure la cultura i gastronomia d’este cereal”.

Amb estes paraules, el regidor d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, Alejandro Ramon, ha explicat “la importància d’este acord amb l’organisme que vetla per la vigència d’un cultiu ancestrals”. De fet, en el marc d’este conveni, l’Ajuntament

facilitarà l’ús a l’esmentat òrgan gestor de la Denominació d’Origen “Arròs de València” una parcel·la municipal annexa a la Trilladora del Tocaio.

“En este camp de cultius de marjal, de recent adquisició, es cultivarà este cereal i també, anualment, s’executarà un programa d’activitats divulgatives, científiques i promoció que es desenvoluparà al voltant de l’esmentat edifici de L’Albufera que està situada al poble del Palmar”, ha explicat el regidor Alejandro Ramon.

Com a responsable municipal de Salut i Consum, Turisme i Internacionalització, el regidor Emiliano García, ha recordat que “València és l’ingredient estrela d’una institució gastronòmica i turística com és la paella”. Per això, ha ressaltat, “la importància de posar en valor el sector arrosser valencià, de la necessitat de protegir-lo, promocionar-lo i reconéixer el paper que desenvolupa”.

El conveni, que elaborat en el marc de l’Estratègia Alimentària València 2025, l’han signat estos dos regidors, en nom de l’Ajuntament. Es tracta d’un document que compleix l’objectiu municipal d’impulsar productes provinents de l’agricultura de proximitat i criteris de sostenibilitat ambiental. L’Ajuntament també durà a terme accions per divulgar les característiques de l’agrosistema arrosser, la cultura gastronòmica i etnològica associada al cultiu, per tal de reconéixer les seues característiques gastronòmiques, culturals i de desenvolupament de l’economia local.

Així mateix, és objecte d’este conveni l’acompanyament al sector en processos de transició agroecològica, mitjançant accions demostratives i de foment, que promoguen pràctiques culturals cada vegada més responsables socialment i ambientalment, tal com han reiterat els regidors Alejandro Ramon i Emiliano García.