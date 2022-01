L’Ajuntament sol·licita a FGV la normalització lingüística valenciana dels noms de les estacions de metro de l’Albereda i Aiora

Print This Post

La regidora Lluïsa Notario explica que “l’objectiu és que els noms d’estes parades siguen correctes i coherents amb la nomenclatura oficial d’espais, carrers i barris de la ciutat”

La regidora de Gestió de Recursos i responsable del Gabinet de Normalització Lingüística, Lluïsa Notario, ha sol·licitat a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) la inclusió de les estacions ‘Alameda’ i ‘Ayora’ en la modificació de denominacions de parades i estacions anunciades per l’empresa per al primer semestre d’enguany. “L’objectiu és que els noms d’estes parades siguen correctes i coherents amb la nomenclatura oficial d’espais, carrers i barris de la nostra ciutat”, ha explicat.

Lluïsa Notario ha assegurat que “és important cuidar i protegir la toponímia, igual que molts altres aspectes del nostre patrimoni cultural, de forma adequada. Per eixa raó una volta normalitzada cal incorporar-la correctament en carrers, places, rètols, cartells i en general en tota la tota senyalística”. Així, ha afegit, “és obligació de les administracions contribuir a la difusió de la toponímia normalitzada i a la seua correcta utilització i en este sentit hem traslladat a Ferrocarrils de la Generalitat la necessitat d’incloure estes modificacions en l’actualització de les denominacions de parades i estacions que té previst fer per a este primer semestre d’any”.

La regidora ha recordat que, recentment, FGV ha anunciat que enguany modificarà el nom de 21 estacions i parades de la xarxa de Metrovalència amb l’objectiu de simplificar-les, millorar-ne la identificació i adaptar-les als canvis urbans de la ciutat de València i l’àrea metropolitana. ‘I les noves denominacions seran visibles en eixa xarxa -segons han explicat- quan es pose en servici la nova Línia 10 en el primer semestre d’enguany.

“En la línia anunciada per avançar en la normalització lingüística des de l’Ajuntament de València s’han detectat alguns casos que s’hi han quedat a banda, com ara ‘Alameda’, en valencià ‘l’Albereda’, o ‘Ayora’, en valencià ‘Aiora’, d’acord també amb el nomenclàtor oficial de vies públiques del terme municipal de València i en la guia de carrers del geoportal (https://geoportal.valencia.es)”, ha explicat Notario.

“Així mateix, i atenent el mateix nomenclàtor i els noms dels districtes i barris establits per l’Ajuntament de València, com també l’ús tradicional dels topònims, des del Gabinet de Normalització Lingüística es recomanen altres modificacions de noms que són millorables amb l’ús de l’article en el topònim”. ‘Per exemple: “Hi ha ‘Platja Les Arenes’ al costat de ‘Platja Malva-rosa’, tot i que davants d’este topònim sempre va l’article: ‘la Malva-rosa’”. Així consta en el nomenclàtor oficial i en moltes altres parades de Metrovalència, com ara ‘La Cadena’ o ‘La Carrasca’.

Notario ha explicat que és per això que s’ha enviat una carta a FGV amb les propostes de millora següents en què caldria afegir l’article en el nom de la parada o estació:

‘El Safranar’ en lloc de ‘Safranar’

‘L’Amistat-Casa de Salud’ en lloc de ‘Amistat-Casa de Salud’

‘Platja de la Malva-rosa’ en lloc de ‘Platja Malva-rosa’

‘El Cabanyal’ en lloc de ‘Cabanyal’

‘El Canyamelar’ en lloc de ‘Canyamelar’

‘La Trinitat’ en lloc de ‘Trinitat’

‘Les Moreres’ en lloc de ‘Moreres’

‘La Marina de València’ en lloc de ‘Marina de València’

‘Els Orriols’ en lloc d’’Orriols’

‘El Tossal del Rei’ en lloc de ‘Tossal del Rei’

‘El Marítim’ en lloc de ‘Marítim’

‘El Garbí’ en lloc de ‘Garbí’

‘La Florista’ en lloc de ‘Florista’

‘Els Trànsits’ en lloc de ‘Trànsits’

‘L’Oceanogràfic’ en lloc de ‘Oceanogràfic’

‘L’Albereda’ en lloc de ‘Alameda’

‘El Pont de Fusta’ en lloc de ‘Pont de Fusta’

En desembre de 2016 l’Ajuntament de València ja va informar través d’un acord de la Junta de Govern Local a FGV i la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració de Territori de l’existència de noms d’estacions de la xarxa de Metrovalència en el terme municipal de València que no havien sigut objecte de normalització lingüística (Alameda, Aragón, Grau-Canyamelar…) instant-los a iniciar les actuacions oportunes per a normalitzar-los.