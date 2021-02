L’Ajuntament sol·licita a la Conselleria que el Centre de Salut de Sueca adquirisca el nom de la doctora Carmen Piera Cebrià

Connect on Linked in

El ple de l’Ajuntament de Sueca va aprovar per unanimitat ahir a la nit, en la sessió ordinària corresponent al mes de febrer, una moció presentada pel regidor de Cultura, Vladimir Micó, i pactada conjuntament amb els altres grups municipals, en la qual se sol·licita a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública la concessió del nom de la doctora Carmen Piera Cebrià al Centre de Salut Integrat de Sueca. “A més d’una enorme satisfacció personal per tirar endavant esta moció, com a regidor de Cultura em sent orgullós de Sueca i d’este ple per haver-nos posat d’acord en un assumpte tan delicat, i important al mateix temps, per al capítol de la història i la cultura de la nostra ciutat. La doctora Piera va ser una figura molt important per a Sueca i és just que així la recordem; i si la Conselleria ens concedeix esta petició, podrà tindre el reconeixement que mereix”, en paraules del regidor de Cultura, Vladimir Micó.



En la moció presentada, es remarca la intenció de recuperar la memòria de la doctora Carmen Piera Cebrià, la primera dona universitària i metgessa de Sueca, i una de les pioneres de l’oftalmologia a València. A més, va ser una dona de profund caràcter humanista i, per això, continua sent tan recordada, als pràcticament 45 anys de la seua defunció, per gran part de la població suecana i també d’altres municipis.



En la moció es destaca també que la doctora Piera va dedicar la seua vida al servei i l’assistència sanitària dels seus conciutadans, així com dels seus veïns de Cullera i Alzira. És per això que, el fet de proposar donar el seu nom al centre prominent de la sanitat de la ciutat, com és el Centre de Salut Integrat de Sueca, és un acte de correspondència per la seua trajectòria i dedicació, no sols per part de la població, sinó de tota la comunitat social i sanitària en general.