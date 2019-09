L’Ajuntament sol·licita davant la Direcció General de Farmàcia l’obertura d’oficines de guàrdia en el nucli urbà de Sueca durant l’estiu

Connect on Linked in

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i el regidor de Sanitat, José Miguel Giménez, han remés un escrit al director general de Farmàcia i Productes Sanitaris, José Manuel Ventura, en el qual sol·liciten la seua mediació davant el Col·legi de Farmacèutics perquè l’any vinent el nucli urbà del municipi no es veja privat d’una farmàcia de guàrdia durant els mesos d’estiu, independentment que en la costa es preste també el servei.

“Des d’alcaldia i la Regidoria de Sanitat, i després de comprovar el malestar generat en una part de la ciutadania a conseqüència d’esta manca a l’estiu en el nucli urbà, ja que el servei de farmàcia de guàrdia es manté només en la zona de costa, vam mantindre una primera reunió amb la Direcció General de Farmàcia qui ens va sol·licitar per a esta mediació una sèrie de documentació que justifique esta demanda. Per això, hem remés ja la documentació perquè el pròxim estiu puga prestar-se el servei de guàrdia en la costa i en el nucli urbà de Sueca”, ha explicat l’alcalde, Dimas Vázquez.

D’esta manera, assenyala també, es facilitarà el servei als veïns evitant els desplaçaments a aquelles persones que no tenen la possibilitat de fer-ho. “Este nou equip de govern vol intentar facilitar així l’accés als serveis bàsics a tota la ciutadania de Sueca i del seu litoral”.



La documentació requerida, que s’ha remés a la Direcció General de Farmàcia, inclou un informe de la Policia Local de Sueca en el qual s’acredita la distància entre el nucli urbà i la seua platja, i el temps que es tarda a arribar d’un punt a un altre; i també un informe del tècnic de Medi Ambient en el qual es justifica que, malgrat que baixa un poc, el nombre d’habitants en el nucli urbà continua sent elevat a l’estiu en funció dels quilos de fem que es recullen eixos mesos. La finalitat és demostrar la necessitat del servei per a la ciutadania que roman a la ciutat, evitant així els desplaçaments i la cerca d’una de les farmàcies de guàrdia que existeixen en la costa, a les persones majors, sense vehicle, malaltes, etc. No es pot oblidar que la zona marítima té una longitud de més de 7 quilòmetres amb diverses farmàcies repartides en diferents nuclis de població.



Des del consistori esperen una resposta satisfactòria de la Direcció General de Farmàcia i el Col·legi de Farmacèutics, a fi de resoldre esta situació d’acord amb els interessos de la població de Sueca.