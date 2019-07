L’Ajuntament de València soluciona la connexió anb bici i patinet entre Natzaret i La Marina de València.

Connect on Linked in

El servici de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València ha obert hui el nou carril per a bicis i patinets que connecta de manera directa el barri de Natzaret amb la façana marítima a través del Pont de Drassanes. Este pont és el que menys trànsit motoritzat registra de la ciutat tot i la seua gran quantitat de carrils destinats a eixe trànsit (sis fins ara fa uns anys).

El regidor Giuseppe Grezzi ha explicat que «quan en 2014 es va plantejar realitzar un carril per a bici pel mateix es va emplaçar este en l’espai que ocupava el carril més allunyat del nucli poblacional de Natzaret i de la destinació i origen principal dels seus desplaçaments, la Marina i la façana marítima nord de la ciutat, a més de fer discórrer part del seu recorregut per una vorera en la qual acabava desapareixent”.

Esta circumstància ocasionava que moltes persones optaren per utilitzar la vorera en lloc de creuar al carril bici. Amb la nova connexió s’ha solucionat amb un nou itinerari d’aproximadament 700 metres de longitud, bidireccional, segregat sobre la calçada i 2,50 metres d’ample, que connecta directament els carrers del nucli de Natzaret amb el Passeig Marítim. De la mateixa manera, l’actuació posa fi a més a la deficient connexió prèvia amb la Marina, millorant i regularitzant la connexió amb el carril bici existent en la Marina de València en el punt que han permés l’Autoritat Portuària i la mateixa Marina.

MILLORA PER ALS VIANANTS I DEL TRANSPORT PÚBLIC

Paral·lelament a la creació del nou carril obert hui, s’ha situat un nou pas de vianants que enllaça el carrer Moreres amb el Pont de Drassanes travessant el carrer Major de Natzaret, establint així un itinerari directe i lògic a la mobilitat per als vianants. De la mateixa manera, s’ha millorat i adaptat a les condicions d’accessibilitat la parada d’EMT Manuel Soto Enginyer-Pont de Drassanes per la qual passen tres línies diürnes (4, 30 i 95) i una nocturna (N8).

“A la fi de la passada legislatura vam iniciar esta actuació que conclou ara a l’inici de la nova -ha apuntat Grezzi-, la qual cosa suposa una millora substancial de la connectivitat de Natzaret amb la costa nord de la ciutat i la Marina i complix, ara sí, amb la històrica petició dels veïns i veïnes del barri de tindre un itinerari continuat i de qualitat per a accedir de manera sostenible, caminant, amb bici o vehicles de mobilitat personal, a la Marina i a les platges nord de la ciutat”.

L’actuació es completarà en breu amb la instal·lació en el seu recorregut de sis nous pals de senyalització d’itineraris ciclistes i per als vianants, com els que el servici de Mobilitat Sostenible va començar a instal·lar fa uns mesos en el centre de la ciutat, per a orientar al gran nombre de turistes que circulen pel recorregut d’este traçat marítim que connecta les platges nord i sud de la ciutat, així com La Punta, Pinedo i El Saler.