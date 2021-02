L’Ajuntament sotmet a consulta popular el Reglament que ha elaborat sobre Participació Ciutadana

Print This Post

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Participació Ciutadana, ha elaborat un projecte de Reglament sobre esta matèria a fi de crear i habilitar espais, mitjans i processos perquè tota la ciutadania puga participar de manera activa en la gestió del nostre municipi. “Des de la Regidoria de Participació Ciutadana, hem preparat una consulta popular, a través de la plataforma https://participa.sueca.es/ i també de manera presencial, a fi que la ciutadania puga expressar la seua opinió respecte al Projecte de Reglament de Participació Ciutadana que s’ha elaborat. Els objectius del nou Reglament són: una aplicació efectiva d’este dret en tots els aspectes de l’activitat pública amb la finalitat d’implantar un govern obert; fomentar i treballar colze amb colze amb les diferents associacions municipals; i implantar mitjans digitals de participació que permeten facilitar i agilitar les diferents modalitats de participació”, ha assenyalat la regidora de Participació Ciutadana, Gema Navarro.

Els requisits per a poder participar en la consulta respecte al Reglament, són: ser major de 16 anys i estar empadronat/da a Sueca, la Llastra, les Palmeres, Motilla, Bega de Mar i Mareny Blau. La participació podrà ser telemàtica, a través de l’enllaç https://participa.sueca.es/ (des del 15 de febrer fins al 5 de març, tots dos inclusivament), o presencial (de l’1 al 5 de març). L’Ajuntament informarà oportunament dels espais i horaris habilitats per a la votació presencial. Així mateix, el text íntegre del Projecte de Reglament de Participació Ciutadana es troba a la disposició de la ciutadania, tant en l’espai de Participació com en el portal de Transparència de la pàgina web de l’Ajuntament de Sueca.

La consulta consistirà en tres preguntes: 1. Esteu d’acord amb l’existència d’un Reglament de Participació Ciutadana per a l’Ajuntament de Sueca?; 2. Esteu d’acord amb els objectius d’este Reglament?; 3. Considereu necessari introduir alguna esmena? En cas afirmatiu, quina?