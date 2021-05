L’Ajuntament subscriu convenis de col·laboració amb diverses empreses per a la celebració del 60+1 Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca

El pròxim 12 de setembre, si les circumstàncies ho permeten, Sueca acollirà l’edició més esperada del seu Concurs Internacional de Paella Valenciana després d’haver hagut de suspendre el certamen l’any passat, de manera excepcional, per primera vegada en la seua història, a causa de la pandèmia. Per este motiu, des de la Regidoria responsable del Concurs es treballa sense descans a fi d’oferir a la ciutadania, i visitants, la millor de les edicions celebrades fins hui.

Al llarg d’esta setmana, s’han iniciat les signatures dels convenis de col·laboració amb les empreses patrocinadores de l’esdeveniment que han volgut, un any més, prestar tot el seu suport al Concurs de Sueca, com a referent dels certàmens gastronòmics a nivell nacional i internacional. “Hem volgut iniciar les col·laboracions amb el Concurs amb estos actes de signatures de caràcter més oficial, perquè per a nosaltres és molt important que empreses tan significatives es bolquen amb el nostre certamen. L’any passat, per circumstàncies, no vam poder celebrar l’esperat 60 aniversari, i enguany volem que siga molt especial l’edició 60+1. Per tant, el nostre agraïment a totes les empreses que s’implicaran en esta celebració amb les seues aportacions, tant materials com econòmiques, perquè el nostre Concurs continue sent un referent a nivell internacional”, ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez. Per la seua banda, la regidora responsable del Concurs, Manoli Egea, ha expressat la seua satisfacció per l’inici d’esta sèrie de col·laboracions “perquè, a més de ser empreses patrocinadores des de fa molts anys, creiem convenient que este tipus de col·laboració tan important com és el patrocini s’ha de cuidar. Estem molt contents també perquè s’ha aconseguit augmentar el nombre de patrocinadors en esta edició, la qual cosa demostra l’interés que existeix per donar suport al nostre certamen”.

Les primeres empreses o entitats que han subscrit ja els seus convenis de col·laboració amb l’Ajuntament de Sueca han sigut: Garcima, empresa referent en la fabricació d’utensilis per a cuinar; Carmencita, empresa líder del sector de les espècies; i Caixa Popular.