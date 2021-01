L’Ajuntament subvenciona la reforma de vivendes de propietat privada que s’incorporen a l’oferta municipal de lloguer assequible

Connect on Linked in

El vicealcalde Sergi Campillo ha informat de l’acord de la Junta de Govern que ha resolt la primera convocatòria del Programa “Reviure”

L’Ajuntament ampliarà l’oferta de lloguer assequible de la ciutat amb la incorporació de 9 habitatges que hi han accedit al Programa “Reviure”. Esta iniciativa municipal subvenciona la reforma de vivendes de propietat privada que es troben deshabitades i buides per llogar-les amb un ús social. La Junta de Govern Local ha resolt hui la primera convocatòria d’estes ajudes i ha acordat destinar-hi un total de 180.000 euros. Concretament, els propietaris de les vivendes seleccionades rebran 20.000 euros per condicionar-les i garantir la seua habitabilitat i amb el fi de ser llogada per un mínim de quatre anys a les persones proposades pel consistori.

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha donat compte hui d’este acord de la Junta de Govern Local, una reunió en què també s’ha acordat, entre altres assumptes, l’adjudicació de la redacció del projecte d’execució del nou Col·legi d’Educació d’Infantil i Primària (CEIP) 106 de Malilla, amb un pressupost de 291.491,30 euros i en el marc del Programa “Edificant”.

Pel que fa a la decisió d’incloure 9 habitatges al Programa “Reviure”, el vicealcalde ha explicat que es tracta d’una iniciativa desenvolupada pel govern local “per garantir el dret d’accés a la vivenda”. “La seua finalitat és donar un ús social als habitatges de propietat privada deshabitades, facilitar l’accés a un habitatge digne a preus assequibles a aquelles persones que pels seus recursos econòmics no poden accedir al mercat lliure, i millorar les condicions de habitabilitat dels habitatges de propietat privada de la ciutat de València que s’incorporen al Programa”.

Sergi Campillo ha recordat que la inclusió d’un habitatge a este programa obliga la persona propietària a assumir compromisos como ara el de llogar la vivenda per un termini mínim de 4 anys a comptar de la data de la signatura del primer contracte d’arrendament, o el d’acceptar a les persones inquilines proposades, així com acceptar el preu del lloguer mensual marcat per l’Ajuntament.

“La convocatòria d’ajudes tornarà a repetir-se amb un pressupost total de mig milió d’euros”, ha anunciat el vicealcalde Sergi Campillo, qui acompanyat de la també vicealcaldesa Sandra Gómez, també s’ha fet ressò d’altres acords de la Junta que impliquen ajudes per la ciutadania “com ara les bonificacions fiscals per incentivar econòmicament l’ús d’instal·lacions fotovoltaiques i fomentar el consum d’energia neta, renovable i eficient”. “Amb estes mesures també lluitarem contra el canvi climàtic, disminuirem l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i faciliten estalviar el cost de la factura de la llum”.

ADJUDICADA LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DEL CEIP DE MALILLA

Entre els acords municipals de hui, el vicealcalde també ha subratllat “la importància de la decisió que, “en el marc de l’aposta per l’educació pública, impulsa l’execució d’un equipament demandat pel veïnat de Malilla que, a més, complirà les expectatives de la comunitat educativa”. Exactament, la Junta de Govern ha declarat vàlid el procediment per a contractar els servicis de redacció del projecte bàsic i d’execució, estudi geotècnic, direcció de les obres i les seues instal·lacions, coordinació de seguretat i salut i programació i seguiment del control de qualitat per a la construcció del nou CEIP nombre 106, a la zona Malilla i en el marc del Programa Edificant.

“Es tracta d’un centre molt demandat per la ciutadania i que complirà amb les expectatives de la comunitat educativa”, ha informat Campillo en explicar que el CEIP 106 substituirà el col·legi municipal Fernando de los Ríos, que actualment ocupa un baix llogat per l’Ajuntament, desenvoluparà un programa de tres línies i tres unitats d’infantil de primer cicle (per a xiquets i xiquetes de 2 anys), més 9 d’Infantil i 18 de Primària, així com menjador per a 600 comensals en dos torns.

El nou equipament s’alçarà sobre una parcel·la de quasi 11.000 metres quadrats del carrer Cases de Masena, amb un pressupost de 7.437.256,50 euros.