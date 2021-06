L’Ajuntament suprimix les taxes de taules i cadires, mercats i activitats culturals a l’aire lliure per a tot el 2021

Connect on Linked in

El barri de Patraix tindrà un nou centre cívic, la qual cosa farà realitat una de les reivindicacions històriques dels veïns del barri

L’Ajuntament ha decidit suspendre, fins a l’any 2022, diferents taxes municipals a les empreses més afectades per la crisi sanitària, una mesura per la qual el consistori deixarà d’ingressar 2,6 milions d’euros en este exercici. En concret, se suspendrà la taxa de taules i cadires, la qual cosa suposarà un estalvi per a l’hostaleria enguany de 2 milions d’euros, la taxa de quioscos que suposarà un estalvi de 40.500 euros, i la taxa de mercats no sedentaris de 350.000 euros, així com les activitats culturals a l’aire lliure. També s’ha aprovat la suspensió de les taxes per ocupació de la via pública als tradicionals llocs de bunyols que se solen muntar durant les festes de Falles, i a tots els espectacles i atraccions que es desenvolupen a l’aire lliure, que al llarg de 2021 no hauran de pagar la taxa d’ocupació de la via pública.

Amb esta mesura l’ajuntament vol, a més de salvar llocs de treball, “agrair l’esforç que els hostalers han realitzat durant la pandèmia per a mantindre les mesures de seguretat, perquè cada vegada que s’ha baixat una persiana o reduït els seus aforaments, s’han salvat vides”, ha afirmat el regidor d’Hisenda Borja Sanjuán, durant la roda de premsa posterior a la Junta de Govern Local, acompanyat pel vicealcalde i portaveu del govern Sergi Campillo.

També s’ha acordat adscriure al Servici de Descentralització i Participació ciutadana una parcel·la situada al carrer Salabert amb una superfície de 970,39 m2, que es destinarà a servici públic, concretament un centre cívic per al barri de Patraix. La parcel·la servirà, a més, per a habilitar espais destinats a l’Arxiu-Històric de de el barri i per a l’exposició de les restes arqueològiques trobades en la zona. “Es tracta d’una reivindicació històrica dels veïns del barri de Patraix, que per fi es farà realitat”, ha indicat Sanjuán. Així mateix, s’ha acordat adjudicar el contracte de execució de les obres de rehabilitació́ de l’edifici municipal situat en la plaça Francisco Javier Goerlich Lleó del barri d’Aiora. El projecte té un pressupost de 496.044,34 euros i preveu la creació d’un centre cívic, amb zones polivalents, que promourà l’associacionisme en el barri.

Quant a les ajudes del Pla resistir, hui s’ha aprovat el pagament de de 274.200 euros a 122 empreses del sector de cerimònies i celebracions, que ja ha rebut 2.768.600 euros, i 16.400 euros al sector del taxi, que suma prop de 4,6 milions d’euros en ajudes. Sanjuán ha subratllat que “s’està pagant entre 7 i 12 dies, sent per tant l’ajuntament que més ràpid ha ingressat les ajudes en els comptes de les pimes i autònoms valencians”.

Una altra de les mesures que l’Ajuntament ha implementat per a millora les salut financera de les empreses de les ciutat durant esta crisi sanitària ha sigut la de reduir el període de pagament als seus proveïdors, que al maig s’ha situat en 19,2 dies. Sanjuán ha recordat que “l’any 2015 este termini era de 77 dies, i ara hem aconseguit marcar un mínim històric en situar-lo en menys de 20 dies”.