L’Ajuntament suspèn de manera definitiva la taxa de taules i cadires durant 10 mesos de 2020

A més anuncia l’estudi per a ampliar i baixar les terrasses d’hostaleria de la vorera a la calçada

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciat hui en la roda de premsa posterior a la Comissió de Seguiment de la crisi per la COVID-19 l’agilització en la concessió de llicències de terrasses d’hostaleria, i la possible ampliació i baixada de la vorera a la calçada, que s’estudiarà per a tots aquells casos possibles, per tal de deixar una amplitud en l’espai públic suficient per al pas de vianants amb seguretat, alhora que es dinamitza econòmicament el sector.

A més, l’Ajuntament de València suspèn de manera definitiva durant 10 mesos de 2020 la taxa de taules i cadires.

Demà dijous, la regidora Lucía Beamud, responsable d’Espai Públic, mantindrà una reunió amb representants de veïns i hostaleria per a planificar tot allò a vore amb les terrasses, i la possible baixada de la vorera a la calçada, que es farà sempre que siga possible

Sestà treballant en l’agilitació de noves llicències de terrasses, sempre complint la normativa.

Des del 14 de març fins al 24 d’abril hi ha 31 noves resolucions aprovades, malgrat l’Estat d’Alarma, de les quals 23 són de noves terrasses i 83 encàrrecs de pintar-les.