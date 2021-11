L’Ajuntament ultima amb el veïnat de Benifaraig els detalls del projecte de rehabilitació del Patronat

Connect on Linked in

Notario: “amb els Pressupostos Participatius, el govern de Joan Ribó continua dotant els barris i pobles d’equipaments públics per a ús veïnal”

La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, s’ha reunit este dilluns amb representants veïnals de Benifaraig per a donar-los a conéixer els detalls del projecte de rehabilitació del Patronat de l’Obra de San José en Benifaraig, una actuació que va ser votada per les persones residents en este poble de València en el marc dels Pressupostos Participatius de l’any passat.

Es tracta d’una posada en comú amb el veïnat de Benifaraig de les pautes i característiques de l’actuació, per tal que les persones residents en esta població del districte Pobles del Nord puguen conéixer tots els detalls del projecte i aportar els seus suggeriments i aportacions. En la trobada han participat tant representants de l’Associació de veïns i veïnes del poble com els proponents del projecte de rehabilitació. L’edifici del Patronat de l’Obra de San José en Benifaraig, situat en el número 20 del carrer Losa del Obispo, es destinarà a activitats de caràcter cultural i social promogudes per les diferents associacions i entitats del poble de Benifaraig.

Tal com ha explicat Luisa Notario, la intervenció de rehabilitació permetrà actuar en la consolidació dels murs de la façana, la instal·lació de fusteries i de revestiments horitzontals, així com l’adequació de la zona de nuclis humits, tot això per a un ús diàfan de l’espai. “Este és un projecte proposat i votat per la ciutadania i per tan considerem necessari que tot el procés es faça de la mà amb els veïns i veïnes del poble perquè volem garantir que el resultat de la rehabilitació arreplegue les seues necessitats. Per eixa raó fem esta primera reunió per tal de perfilar els detalls d’una intervenció que recuperarà un edifici de valor històric i patrimonial tancat des de fa dècades i proporcionarà al veïnat de Benifaraig un nou equipament social i cultural”, ha explicat la regidora.

L’edifici, que va ser construït l’any 1940, consta d’una nau allargada amb murs de càrrega longitudinals, paral·lels a la façana lateral del carrer Losa del Obispo, i amb una coberta de teula de dos aiguavessos sobre una estructura de cintres de fusta amb tirant metàl·lic en la seua part inferior. L’immoble presenta així mateix una zona sobreelevada en les últimes crugies i una peça rectangular afegida en la seua part posterior a manera de magatzem. La façana frontal està rematada amb un frontó sota el qual se situa un rètol confeccionat amb peces ceràmiques. I en accedir a la nau, es disposen unes escales simètriques que donen accés a una estada que s’utilitzava en el seu moment com a cabina de projecció.

Tal com ha explicat la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, es preveu un pressupost per a la redacció del projecte de 46.302,33 €, i un termini d’execució de dos mesos, un per al projecte bàsic i un altre per al d’execució. Notario ha recordat la importància dels Pressupostos Participatius DecidimVLC, “un instrument de democràcia directa que permet als veïns i veïnes de València involucrar-se en la presa de decisions respecte a l’execució d’una part del pressupost municipal destinat a realitzar inversions”.

“El govern de Joan Ribó va oferir a la ciutadania esta eina –ha conclòs la regidora- per a donar veu directa al veïnat, de manera que puga proposar i triar els projectes que considere més interessants per als seus barris i pobles”. Exemple d’eixa voluntat ciutadana és la pròxima rehabilitació del Patronat de l’Obra de San José de Benifaraig, ha subratllat Notario.