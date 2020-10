L’Ajuntament visita les obres finalitzades de la futura seu de la Creu Roja a Sueca

L’Ajuntament de Sueca ha procedit a la recepció de les obres de la futura seu de la Creu Roja a Sueca per part de l’empresa encarregada del disseny i construcció de l’edifici. Fins al lloc s’han desplaçat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; el regidor d’Urbanisme, Fernando Franco; els regidors Celia Beltrán, Carmen Pérez i José Miguel Giménez; i les dos arquitectes encarregades del projecte.



“El que s’ha realitzat en l’edifici és una intervenció de rehabilitació en la qual hem seguit el programa de necessitats dels usuaris i usuàries de les oficines de Creu Roja. Des de l’ONG ens han ajudat a dissenyar les estades per a donar eixe ús amb una privacitat en cadascun dels mòduls d’atenció al públic. A més, hem dissenyat un lloc com a magatzem, oficines en la planta de dalt i una aula per a formació d’ajudants i voluntaris. L’accés a l’edifici es realitzarà des d’una zona secundària per a una major privacitat i discreció a l’hora de l’entrada i eixida dels usuaris i usuàries”, ha explicat Marta Cortés, directora de l’obra.



“Es tracta d’un projecte anterior en el qual hem patit molt per diverses causes, com la Covid-19 i una modificació en el projecte inicial. Però, al final, el resultat ha sigut molt satisfactori. Esperem que esta seu siga d’una gran utilitat. Encara queda un xicotet detall per a finalitzar del tot el projecte, com és l’accessibilitat en la vorera d’entrada; però es realitzarà de manera imminent”, ha assenyalat el regidor d’Urbanisme, Fernando Franco. Per a l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, és un motiu de satisfacció poder disposar d’estes instal·lacions a Sueca, “que suposen una branca més de serveis socials per a ajudar a les persones que estan passant per una situació difícil. A més, s’oferirà un servei de formació. Estem molt contents que la nostra ciutat puga disposar d’una seu de la Creu Roja que done un gran servei a la ciutadania, com ja ocorre en altres poblacions”.



Des de Creu Roja han mostrat la seua satisfacció pel resultat de les obres i esperen poder començar en uns dies a prestar els seus serveis.