L’Ajuntamentde Meliana ha inciat les obres d’una zona d’oci amb torradors

L’Ajuntament de Meliana ha iniciat les obres de la zona d’oci amb torradors que formava part de les inversions participatives proposades per la ciutadania. La inversió és de 44.952,54 € i es fa a càrrec del programa SOM de la Diputació 2018-2019. L’empresa adjudicatària és Gestión de Servicios Hídricos y Construcción, SL.

Com destaca l’alcalde i reponsable d’Urbanisme, Josep Riera: “es tracta d’una actuació demanada per la ciutadania a través del procés participatiu del 2018 que es materialitza ara perquè hem hagut d’esperar que estiguera construït el pavelló cobert, ubicat a la mateixa zona del poliesportiu”. En aquest sentit, per part de l’Oficina Tècnica d’Urbanisma es va triar aquesta ubicació en la mesura que es troba en un extrem del poliesportiu mirant ja a l’horta, ben comunicada i amb accés fàcil, amb una àmplia zona d’aparcament, pròxima a l’Anell verd metropolità i que compta amb els subministraments necessaris. Certament, indica el regidor, “al terme de Meliana era difícil trobar una ubicació que reunira aquestes característiques. A més, funcionarà com a zona verda del poliesportiu”.

La instal·lació estarà separada de les instal·lacions esportives però connectada per una porta. Tindrà accés independent des de l’exterior perquè puga ser utilitzada independentment que el poliesportiu estiga obert o no. El recinte comptarà amb lavabos propis i una construcció amb huit torradors amb dos punts d’aigua per a netejar les paelles. S’instal·laran deu taules i s’enjardinarà la zona amb vegetació autòctona .

El màxim responsable explica: “l’Ajuntament aprovarem un reglament d’ús i la instal·lació comptarà amb panells informatius amb les normes per a utilitzar-la”. El fet que estiga dins del recinte del poliesportiu, facilitarà el manteniment, la neteja i la gestió d’aquesta nova instal·lació per a la ciutadania de Meliana.

Finalment, conclou Riera, “Aquesta zona d’oci encara farà més paper ara en el procés de tornada a la normalitat després de l’estat d’alarma, i es mirarà de posar-la en funcionament en la fase de desconfinament més adient”. La previsió és que aquest estiu ja es puga utilitzar.