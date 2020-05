L’Ajuntamentde Meliana posa en marxa una campanya de suport al comerç local

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Meliana ha posat en marxa una campanya de suport i promoció del comerç local per tal de reactivar aquest sector econòmic en la represa de l’activitat després de la parada dràstica motivada per la crisi sanitària i l’estat d’alarma. El lema de la campanya ‘Amb tu, tenim futur. Compra a Meliana’ és una apel·lació directa a la ciutadania de Meliana perquè compre en el comerç del poble i ajude a garantir el futur de tots eixos comerços, de totes eixes activitats, de tots els professionals i les professionals que oferxeixen una àmplia oferta de productes i de serveis al municipi i l’omplin de vida. La campanya es difon en tanques de format gran a la via pública, en cartelleria i, sobretot, per les xarxes socials i altres canals.

Com destaca la regidora de Foment Econòmic, Amparo Martí: “des del primer moment de l’estat d’alarma, hem estat en contacte amb el sector comercial per tal d’acompanyar-lo i poder donar respostes en cada moment a aquesta situació difícil”. Si les primeres setmanes es va apostar per donar visibilitat i posar en valor tot el teixit comercial i de serveis essencials des de totes les finestres i canals de comunicació de l’Ajuntament, ara és el moment de totes les activitats que reprenen l’activitat després de dos mesos de parada. La regidora incideix: “durant el confinament, la promoció dels locals oberts, amb informació detallada de l’activitat, dels productes, dels diferents sectors, dels serveis de compra per encàrrec i a domicili i d’altres detalls ha sigut molt ben valorada tant per les persones dedicades al comerç com pel veïnat del poble. Ara fem un pas més amb aquesta campanya”. Una campanya complementària a la impulsada per l’Associació de Comerciants i Professionals de Meliana (MAC), ‘Un comerç, un amic’, d’apadrinament de comerços, que consisteix a avançar-los els diners de les compres perquè tinguen liquiditat per a fer front a les despeses i, posteriorment, es recull el producte o es presta el servei.

Un altre dels sectors importants del municipi que ha représ l’activitat, encara que limitada a les terrasses, és la restauració. Martí explica: “des dels departaments d’Urbanisme i de la Policia Local s’ha fet un treball detallat per a facilitar el muntatge de les terrases amb el màxim de taules garantint totes les mesures de distanciament exigides”. Una activitat que ha arrancat amb expectativa i normalitat i que s’accentuarà amb el pas a la fase 2 amb l’obertura de l’interior dels locals. Finalment, la responsable de l’àrea destaca “el treball amb el sector comercial ha sigut, és i serà intens i continuat. Tenim molt clar que des de l’Ajuntament hem d’estar molt actius per a facilitar la represa de l’activitat comercial”. Al llarg de juny farem el procés de la convocatòria d’ajudes per a l’adaptació de les activitats a la nova situació, per a atendre les necessitats extraordinàries d’higiene, protecció o desinfecció que ara es requereix.