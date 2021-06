L’Ajuntamentde Sueca instal·la barreres flotants per a disminuir l’arribada de residus sòlids a les platges

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Medi Ambient i el Consell Agrari, i amb la col·laboració del Sindicat de Regs, ha procedit a la instal·lació de barreres flotants en tres punts claus del sistema de séquies que desemboquen en la mar per a evitar, en la major mesura possible, l’arribada de residus flotants a les platges. La desembocadura de les séquies que envolten els camps d’arròs en la mar representa un problema de difícil solució, almenys a curt termini. Per això, des del consistori es treballa per a agilitar al màxim unes gestions administratives i burocràtiques que es preveuen molt lentes i complexes i, al mateix temps, es busquen solucions provisionals, com la instal·lació d’estes barreres flotants de contenció de residus sòlids perquè no acaben finalment en la mar, i que seran recollits periòdicament per l’empresa responsable de la seua col·locació.

L’última vegada que es van posar barreres d’este tipus en la costa valenciana, va ser l’any 2007, arran de la celebració de la Copa Amèrica. Des de llavors, no s’havien tornat a instal·lar en la zona marítima de Sueca i, per això, des de l’Ajuntament s’ha decidit procedir a la seua col·locació. “La nostra pretensió és intentar mantindre el més netes possibles les nostres platges i, per a això, a més d’esta mesura provisional, volem apel·lar també al civisme de la ciutadania i visitants perquè, de vegades, un comportament imprudent provoca que tot tipus de residus de plàstic acaben en la mar. Des de l’Ajuntament, tots els regidors amb delegacions estem treballant per a aconseguir una solució definitiva per part de les institucions superiors. La nostra pretensió és aconseguir durant esta legislatura, almenys un compromís formal per part del Ministeri i la Unió Europea”, ha explicat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.

El president del Consell Agrari, José Luis Ribera, ha assenyalat també la importància d’estes barreres, que impediran l’arribada de residus sòlids a la mar. “Per la proximitat de les séquies als camps de cultiu, se sol responsabilitzar als agricultors, quan no és la realitat. Hui dia, tots els envasos de productes agrícoles estan registrats i no es poden tirar en qualsevol lloc. Considere que este sistema provisional pot resultar molt efectiu si, al mateix temps, apel·lem a la responsabilitat de tots i totes per a no depositar residus en qualsevol lloc que puguen acabar en una séquia i, posteriorment, a la platja”. La regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez, ha incidit també en què és una solució provisional a un problema complex que es presenta tots els anys, “no es pot triar l’hora en la qual desembocar l’aigua procedent dels arrossars perquè depén de moltes circumstàncies, com ara que la mar admeta o no l’aigua. Tampoc es pot detindre la seua eixida, perquè es desbordaria en els camps. Per això, davant la impossibilitat de triar els horaris de solta d’aigua, vam decidir posar estes barreres per a evitar el màxim nombre de residus possible en la mar. La majoria de residus que apareixen en les séquies corresponen a refrescos i botelles i no a productes del camp. Hauríem de prendre consciència de la importància del reciclatge i del gravíssim problema mediambiental que s’està produint amb la gran quantitat de plàstics acumulats en la mar”.