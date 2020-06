L’Ajuntamentde Sueca reordena l’aparcament de Ciutat de Pamplona, en la fase 2 de les obres, per l’arribada de les aules prefabricades del CEIP Carrasquer

Connect on Linked in

Davant l’arribada dilluns 8 de juny, a l’aparcament situat en l’avinguda Ciutat de Pamplona, de les aules prefabricades per al seu muntatge, destinades a acollir temporalment a l’alumnat del col·legi Carrasquer, des de la Regidoria d’Urbanisme es vol informar la ciutadania que esta actuació afectarà també, a més de la zona central del parquing, a l’extrem més pròxim a la ronda Joan Fuster, on tampoc es podrà aparcar; quedant únicament lliure per a aparcament l’extrem esquerre junt als edificis.



Des de la Regidoria d’Urbanisme es recorda també als veïns i veïnes que, per a evitar en la mesura del possible les molèsties, s’han generat noves places d’aparcament en el final del tram de la ronda Joan Fuster i l’avinguda José Maiques. “Demanem disculpes als ciutadans i ciutadanes per les possibles molèsties provocades per esta actuació, però es tracta d’uns treballs de vital importància ja que contribuiran al fet que es faça realitat l’execució de les obres de les noves Escoles Carrasquer, una llarga reivindicació de la ciutat que, per fi, es veurà realitzada”, ha explicat el regidor d’Urbanisme, Fernando Franco.