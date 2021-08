L’Alaquàs KP venç en la represa de la primera divisió homes sènior de la lliga autonòmica en la Marina Burriananova

Connect on Linked in

L’equip sènior masculí del Club Caiac Polo Alaquàs va aconseguir el triomf final en la represa de la Primera Divisió Homes Sènior de la Lliga Autonòmica de Caiac Polo, que va tindre lloc dissabte passat en la Marina Burriananova de Castelló.

El conjunt d’Alaquàs va acabar per davant del Club Picassent KP i el Club Regates Borriana en un emocionant torneig en el qual la igualtat va ser la nota dominant. Després de la competició, tots els equips que van prendre part en la cita competitiva van fer una valoració molt positiva de la volta a l’aigua en una competició autonòmica que s’ha vist alterada per la crisi sanitària provocada per la COVID-19. L’Alaquàs KP, després d’un intens dissabte, es va emportar la victòria gràcies a la seua victòria en la final al Club Picassent KP per 5-4. El Club Regates Borriana, amfitrió de la prova, va acabar en el tercer lloc del podi final. Ara l’equip se centra en el seu pròxim objectiu: el campionat de clubs que se celebrarà a Madrid al setembre, on una vegada més els jugadors lluitaran per l’èxit en aquest esport que combina piragüisme i waterpolo, que creix cada dia més i en el qual Alaquàs destaca pel seu alt nivell competitiu.