L’Alberic Promeses es converteix en escola conveniada del València CF

L’Alberic Promeses s’ha convertit en una de les acadèmies esportives amb major projecció de la comarca riberenca i la província de València. Així ho testifica l’acord signat en la vesprada d’ahir amb el València CF, per la qual cosa el Promeses es converteix en escola conveniada amb el club che. L’acord suposa un important pas avant per a la institució, que passa a ser una espècie de filial del València CF, per la qual cosa rebrà constant assessorament i formació, tenint els seus jugadors de totes les categories la possibilitat de seguir amb la seua projecció en la capital del Cap i Casal, vestits de blanc-i-negre.

Dos representants del club que dirigeix Peter Lim van estar ahir a la Casa Consistorial d’Alberic per a la signatura de l’acord, en la qual van participar també diversos dirigents del Promeses i l’alcalde del municipi, Toño Carratalá, qui va expressar el seu orgull per “el gran pas donat cap avant per un club que no deixa de créixer i que hui suposa un orgull però també un element de dinamització cultural i esportiva clau per a Alberic. L’ajuntament sempre estarà al costat dels col·lectius que ajuden els joves a tindre una vida més saludable i que enfoquen l’esport amb els valors positius que els ajuden a ser millors ciutadans i ciutadanes. Enhorabona a l’Alberic Promeses”.