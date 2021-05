L’Alboraya F. S. aconsegueix dues victòries en les seues últimes jugades

Connect on Linked in

L’equip femení es fica de ple en la baralla per l’ascens i els dracs continuen amb la seua ratxa sense conéixer la derrota

Les dragones han rebut recentment la visita del Club Castelló per a disputar un partit clau en la lluita per l’ascens. Només 4 punts separaven a tots dos equips abans del partit, i una derrota de les dragones podria haver suposat l’adeu definitiu a les opcions de promoció.

L’Alboraya va eixir molt bé al partit i va aconseguir avançar-se molt prompte en el marcador, gràcies a una jugada d’estratègia inicial que va acabar amb el gol de Laura García i a la qual va seguir el gol d’Olga Borredá, deixant el marcador 2-0. El Castelló va reaccionar després del segon gol i va millorar les seues prestacions, mentre que les dragones van saber aguantar i van generar ocasions al contraatac. En el minut 17, Clara va recuperar una pilota que semblava perdut, va arribar a línia de fons i va trobar a Maite que no va fallar i va fer el 3 – 0 amb el qual es va arribar al descans.

Després del descans el Castelló va millorar i es va viure un intercanvi de colps del qual l’Alboraya va eixir vencedor gràcies al gol de Maite Ditrén en el minut 26. Amb el 4 – 0 en el lluminós, el Castelló va jugar amb porter-jugador i les ocasions van començar a arribar. El desencert del conjunt castellonenc i el gran partit d’Eva Alcalá baix els pals van evitar un resultat més atapeït, ja que en el minut 34 i 38, Rebeca Hornes i Claudia Puig van fer els gols del Castelló.

La victòria enfront del Castelló i l’empat del Santa Ana en la seua visita a Castalla comprimeixen molt més la situació classificatòria. Ara mateix les dragones continuen terceres amb 38 punts, però es troben a només 1 del Castelló i a 3 del Santa Ana que lidera la taula. La setmana que ve l’Alboraia es les veurà a València enfront del Santa Ana en el que serà una altra “final”.

Ratxa de 9 victòries

En la mateixa línia va resultar el partit que disputava l’Alboraya F. S. i Riba-Roja diumenge passat en el Pavelló Municipal d’Alboraia. L’Alboraya F. S. afrontava el partit amb la necessitat de collir una victòria després del triomf d’un Aliança Quart de Poblet que es col·locava momentàniament com a segon. No obstant això, els dracs portaven amb si la seua ja famosa ratxa de 8 partits sense conéixer la derrota i que, amb els tres punts d’ahir, ja han incrementat a nou.

Ja amb la pilota en joc, l’Alboraya F. S. es va mostrar dominant en els primers minuts i va mantindre el control del joc, obligant al Riba-Roja a defensar en bloc baix i creant nombrosos problemes a l’equip visitant. No obstant això, seria precisament en una contra perfectament executada per part dels dracs quan aquests es van avançar en el marcador. Randy, l’encarregat de defensar la porteria local, va caçar la pilota amb totes dues mans, va alçar el cap i, amb un llançament mil·limètric, va deixar només a Paco en un mà a mà que aquest no va desaprofitar per a anotar el 1-0.

Un minut després, Joan Medrano va ampliar l’avantatge amb un important punt i, a res del descans, una jugada després d’un rebot va acabar amb el gol en pròpia porta de Vicente, el porter visitant, després d’una mala eixida. El 3-0 abans de la mitja part va asseure com un pitxer d’aigua freda per a un Riba-Roja que, malgrat anar per davall en el marcador, es va topar una vegada i una altra amb un Randy estel·lar baix els pals que els va impedir sumar en el lluminós.

Ja en la segona part, el marcador va romandre inamovible fins que, després de 15 llargs minuts a temps parat, Luisito va donar llum verda als dracs amb una jugada d’autèntica fantasia per a posar el 4-0 en el marcador. No obstant això, amb un gol de doble penal d’Obregón, Riba-Roja va aconseguir ficar-se en el partit, però, de nou Luisito, va col·locar el 5-1 en el lluminós amb un gran gol arribant a la frontal de l’àrea des de darrere.

En l’últim minut va ser Pedro qui va posar la guinda al pastís amb el 6-1 per a l’Alboraya i Rubén, va anotar el definitiu 6-2 per a maquillar el resultat. Amb aquesta victòria, l’Alboraya manté la seua segona posició i roman expectant davant el lideratge, a tan sols 4 punts d’un Dispersats de Moixent que també va aconseguir una victòria en el seu respectiu xoc davant Peñarrocha. L’equip continua sumant victòries i ja porta huit en els seus últims 9 partits i cada vegada està més prop d’aconseguir el seu objectiu