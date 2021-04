L’Alboraya F. S. comença amb ple de victòries la seua marxa en la Virtual Football Organization

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El club esportiu competeix en els e-Sports en la VFO que es poden veure a través de Twitch

L’Alboraya F. S. ha disputat aquesta setmana les 3 primeres jornades de la Virtual Football Organization Regional J i els resultats no han pogut ser millors. Les tres victòries collides enfront de Vip Deportivo, Titanes Gaming Esport i Mona Chita F.C. situen als dracs líders de la categoria amb 9 punts.

El debut oficial en els e-Sports va tindre lloc el dilluns 19 d’abril en un partit que va enfrontar a l’Alboraya contra Mona Chita F.C. Els 2 gols de Willydowski van servir per a alçar-se amb la primera victòria en un partit que va acabar 1 – 2.

L’endemà els dracs van véncer com a locals a Titan Gaming Esport per 3-1 amb el gol de Aparicio7_ i un altre doblet de Willydowski. Mentre que el dimecres 21 l’Alboraya es va emportar els 3 punts enfront del Vip Deportivo gràcies al solitari gol de Willydowski, que amb els seus 5 gols se situa ja com a màxim anotador de l’equip i de la categoria.

La setmana que ve Alboraya F.S disputarà el dilluns la jornada 4 front Azerbaiyan F.C.; el dimarts, la jornada 5 enfront de Pimpinelas F. C. i el dimecres, la jornada 6 contra A. C. Els Vargas.

Tots els partits es poden seguir a través del compte oficial de l’equip en la coneguda plataforma Twitch: https://www.twitch.tv/alborayafs.