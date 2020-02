L’Albufera s’exposa a la Casa de la Cultura de Sueca

Print This Post

La Casa de la Cultura de Sueca ha acollit la IV Jornada Parc Natural de l’Albufera, una activitat on han assistit experts sobre el paratge natural des de diferents sectors com el turístic, polític o gastronòmic.

Jordi Sanjaime, Alcalde del Mareny de Barraquetes ha parlat sobre aquesta jornada com ha afectat mentre Antoni Bernabé com a l’Albufera com un recurs turístic.

Encara que cadascú ha exposat les seues idees, han arribat a una conclusió; que la ciutadania siga prudent amb el Parc Natural de l’Albufera i les administracions actuar contra els problemes.