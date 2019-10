L’alcalde Albal ha visitat aquest matí el negoci local que compleix 37 anys de vida

Print This Post

Ramón Marí felicita la Pastisseria Galà pel doblet en el concurs de Sant Donís

L’alcalde Albal, Ramón Marí, ha visitat aquest migdia la tradicional Pastisseria Galà d’Albal per a felicitar-los pel doblet aconseguit en la XXXVIII edició del Concurs de Sant Donís que convoca el Gremi de Forners i Pastissers de València.

El negoci local que compleix 37 anys de vida ha sigut distingit amb el primer premi de la “mocadorà” per l’elaboració de dolços tradicionals del 9 d’octubre i el mateix guardó pel seu aparador.



Ximo i José Vicente Galán, són pare i fill, suposen la primera i segona generació d’aquest negoci familiar que va sorgir en 1972 i que triomfa des de fa quasi quatre dècades en l’Avinguda Corts Valencianes, 92 del municipi de l’Horta Sud. Aquest matí han agraït la felicitació del primer edil qui, en nom del municipi, els ha traslladat el seu orgull per comptar, “amb un comerç viu, modèlic i que posa en valor al poble pel seu bon fer”.

El veterà pastisser, Ximo Galán, destaca que el premi és una recompensa al treball, “dediquem molt temps i diners per a participar en aquest certamen en el qual se’ns va guardonar, per primera vegada, fa 25 anys. El passat exercici també vam obtindre la màxima distinció”.