L’Alcalde anuncia que el pròxim ple aprovarà despeses i inversions que sumen 2,3 milions d’euros més per a pal·liar l’impacte de la covid-19

L’Ajuntament destina, només durant esta setmana, 5 milions d’euros per a lluitar contra els efectes del coronavirus

El Ple de l’Ajuntament, que se celebrarà dijous 30 d’abril, aprovarà noves partides pressupostàries, que sumen un total de 2.321.737 euros per a afrontar l’impacte social i econòmic del coronavirus. L’alcalde de València, Joan Ribó ha anunciat hui este acord de govern «que es materialitza en més ajudes econòmiques per a comerços, autònoms i pimes, i en inversions per a impulsar el teletreball i la seguretat laboral dels qui presten serveis a la ciutadania».



«Des de l’Ajuntament de València, només durant esta setmana, hem destinat quasi 5 milions d’euros per a lluitar contra els efectes del coronavirus. Així, als 2,6 milions d’euros que dimarts passat, per resolució d’Alcaldia, es van transferir a Serveis Socials, Persones Majors i Migració (desglossats en 1,7 milions, 620.000 i 300.000 euros, respectivament), «hui sumem altres 2,3 milions d’euros que en el pròxim Ple s’aprovaran per a fer front a la crisi generada per la citada pandèmia», ha explicat l’alcalde.



Concretament, tal com ha informat Joan Ribó, «l’Ajuntament ha triplicat les ajudes previstes per donar suport als comerços de proximitat, per als quals es destinen altres 800.000 euros, fins arribar en total a 1.421.000 euros, en concepte d’ajudes a nous comerços, per a la consolidació dels existents i l’impuls dels mercats tradicionals». Així mateix, ha afegit l’alcalde, «reservem altres 600.000 euros per a persones autònomes i pimes, un sector al qual fins al moment ja ha disposat de vora de 4,5 milions d’euros dels fons municipals per a fer front a l’actual crisi».



Al marge d’estes despeses, el Ple del pròxim dijous també aprovarà noves inversions, que, segons ha subratllat l’alcalde, permetran impulsar el teletreball, «perquè este Ajuntament no pot ni deu parar, i per a això destinem més de mig milió d’euros (concretament, 615.000 euros)».



«Finalment, comptarem amb altres 300.000 euros per a comprar màscares, guants, gels i pantalles protectores, així com per a procediments de desinfecció i campanyes d’informació ciutadana», ha detallat Ribó.