L’alcalde anuncia un pla de xoc de seguretat per a la Malva-rosa

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciat un pla de xoc de seguretat ciutadana per al barri de la Malva-rosa, que es posarà en marxa en breu en la mateixa línia que les actuacions que s’han emprés al barri dels Orriols, dirigides a millorar la convivència i a actuar contra la delinqüència. Es tracta d’un pla que es durà a terme de manera coordinada entre la Policia Local de València i la Policia Nacional.

L’alcalde, Joan Ribó, acompanyat del regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, s’ha reunit este matí amb la delegada del Govern, Gloria Calero, per a coordinar les línies de col·laboració de cara a una actuació més eficaç de la Policia Local i de la Policia Nacional.

Ribó ha recordat que un pla de xoc com el previst inclou treball no sols de la Policia, tant Local com Nacional, sinó que comprén també actuacions de l’àmbit de la mobilitat, de l’urbanisme, de l’educació i d’altres àrees, en una acció conjunta.

Durant la reunió, també s’ha abordat el control del fenomen del botellot, que afecta diferents punts de la ciutat, i sobre el qual l’Ajuntament i la Regidoria de Protecció Ciutadana han desenvolupat una estratègia basada en l’anticipació i la contenció. Així ho explicava el regidor de Protecció Ciutadana.

L’alcalde ha assenyalat la seua satisfacció per com està funcionat el control del botellot, i ha citat com a exemple la passada celebració d’Halloween, que és un dels moments més complicats en eixe àmbit, però es va aconseguir controlar bastant

L’alcalde ha assegurat que comprén les inquietuds preocupacions del veïnat, i d’ací les iniciatives del govern municipal per a millorar la seguretat ciutadana. Ha assegurat que València és una ciutat segura i ha assenyalat el descens de la majoria dels índexs de delinqüència i criminalitat. No obstant això, ha reconegut l’increment de casos d’agressions sexuals i de gènere, un assumpte sobre el qual l’Ajuntament està treballant per eradicar.