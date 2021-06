L’alcalde d’Alaquàs es reuneix amb la directora general d’obres públiques per a tractar projectes de mobilitat per al municipi

Connect on Linked in

La continuació del carril bici del nou pont que unirà Alaquàs amb Torrent i la creació d’una plataforma per a millorar la permeabilitat entre els polígons industrials han sigut els temes principals de la reunió.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, s’ha reunit aquest matí amb la Directora General d’Obres Públiques, Roser Obrer Marco, per abordar els projectes de mobilitat que l’Ajuntament d’Alaquàs està posant en marxa.

En la reunió s’han tractat dos dels projectes més importants per a Alaquàs. Per una banda, la continuació de la connexió del carril bici del nou pont que unirà Alaquàs amb Torrent i per altra, la dotació d’una plataforma ciclopeatonal que millorarà la permeabilitat de la CV-410 connectant els polígons industrials del Bovalar i dels Mollons, fonamentals per a millorar la connectivitat sostenible amb el desenvolupament dels nous sectors industrials. Després de la reunió, l’Alcalde i la Directora General s’han desplaçat fins al punt de les actuacions per conéixer de primera mà el seu estat.

En la visita, s’han recorregut també les últimes actuacions realitzades al municipi gràcies a la subvenció d’1 milió d’euros procedent de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) que ha permés, entre altres, la creació d’un carril bici de més de 1300 metres per a connectar el casc urbà amb els polígons industrials així com l’ampliació de la xarxa de fibra òptica i la renovació de la senyalització viària.