L’Alcalde d’Alaquàs i el President de la Unió Musical d’Alaquàs ,van signar de desembre el conveni de col·laboració per a la renovació de la climatització de l’Auditori Nou i de l’Escola de Música

L’Ajuntament d’Alaquàs subvencionarà aquesta actuació amb 25.203 euros, el 65% del pressupost total.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i el President de la Unió Musical d’Alaquàs, Toni Monzó, van signar ahir dimecres 29 de desembre el conveni de col·laboració per a la renovació de la climatització de l’Auditori Nou i de l’Escola de Música. L’obra comptarà amb una subvenció per part de l’Ajuntament d’Alaquàs de 25.203 euros, que suposa el 65% del pressupost total. La resta correrà a càrrec de la societat musical.

Aquest conveni és una mostra més del compromís de l’Ajuntament d’Alaquàs per la cultura del municipi i el seu recolzament a les entitats que treballen en aquesta línia. L’obra consistirà en la substitució de la maquinària de fred i calor existent en la seu de la Unió Musical d’Alaquàs amb l’objectiu de millorar les seues instal·lacions a l’abast de tota la ciutadania.

Per les instal·lacions de la Unió Musical d’Alaquàs passen milers de veïnes i veïns, no sols com a membres de l’escola de música i seccions de la societat sinó també com a part de col·lectius, associacions, centres d’educació i ciutadania que utilitzen aquestes dependències per a la celebració i assistència a actes musicals, culturals, educatius, assembles, reunions i conferències.