L’Alcalde d’Alaquàs i el Regidor de Cultura han acompanyat la nova Jutgessa de Pau a signar l’acta de promesa

Pilar Latorre Morant ha pres hui dimarts 18 de maig possessió del seu càrrec com a nova Jutgessa de Pau d’Alaquàs. L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i el Regidor de Cultura, Fran Evangelista, han acompanyat la nova Jutgessa als Jutgats de Torrent on s’ha signat l’acta de promesa. A continuació s’han desplaçat al Jutjat de Pau d’Alaquàs per a celebrar l’acte de pressa de possessió oficial on ha estat present també l’anterior Jutgessa de Pau, Mª Carmen Torralba Izquierdo.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, ha destacat la trajectòria de Pilar Latorre i la seua capacitació per al càrrec que comença ara a desenvolupar i ha agraït una vegada més el treball realitzat per l’anterior Jutgessa de Pau i la seua dedicació des de l’any 2012. Per la seua banda, Pilar Latorre ha reconegut que “hui ha sigut un dia molt especial i m’he sentit molt emocionada i responsable perquè vaig a tindre un contacte molt directe amb la ciutadania”.

Pilar Latorre té 73 anys i ha exercit durant 33 anys com a mestra de lengua castellana, valenciana i francesa al col·legi públic Bonavista. Destaca durant tota la seua etapa de docent la seua experiència en funcions de coordinación, mediació, intervenció i intenció formativa, assumint en el mateix centre els càrrecs de tutora, cap de departament i representant en el Consell Escolar. Es va formar en diverses disciplines complementàries de l’educació com la resolució pacífica de conflictes en l’aula i compta també amb una gran capacitat i competencia en les relacions personals i interpersonals en l’àmbit ciutadà gràcies a la seua participación activa en els diversos Fòrums d’Alaquàs.

Activista cultural, Pilar està lligada a una gran quanitat de moviments associatius. Pertany al col·lectiu Alaquàs Debat, és voluntària del projecte Cor de Vila, és una de les protagonistas de l’Associació de Poetes i Poetesses d’Alaquàs. Actualment és alumna del Centre Públic de Formació de Persones Adultes Enric Valor d’Alaquàs així com de la Universitat Popular d’Alaquàs UnPàs.