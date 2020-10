L’Alcalde d’Alaquàs, l’Alcalde d’Aldaia i l’Alcalde de Xirivella,s’han reunit aquest matí amb el nou gerent de l’Autoritat de Transport Metropolità de València

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els edils han transmet al nou gerent la problemàtica que pateixen aquestes tres poblacions de l’Horta Sud pel que fa a mobilitat i transport públic.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, l’Alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján i l’Alcalde de Xirivella, Michel Montaner, s’han reunit aquest matí amb el nou gerent de l’Autoritat de Transport Metropolità de València, Manuel Martínez Grau. L’objectiu principal d’aquesta reunió celebrada a Alaquàs ha sigut transmetre de primera mà al nou responsable la problemàtica que pateixen aquestes tres poblacions pel que fa a mobilitat i transport públic.

Els primers edils han explicat al gerent la situació en què es troben aquests municipis de l’Horta Sud així com la mancança en matèria d’infraestructures per al transport públic de persones viatgeres en aquesta comarca. Han traslladat a més les reivindicacions de la ciutadania que des de fa anys vé reclamant més i millor transport.

Els alcaldes s’han interessat en aquest sentit per les previsions que té l’Autoritat del Transport Metropolità de València, competència de la Generalitat Valenciana, i han anunciat que continuaran treballant amb l’administració valenciana per tal que se solucionen tots aquests problemes.

Aquests tres municipis de l’àrea metropolitana de València es troben comunicats amb la ciutat mitjançant línies regulars d’autobús i trens de rodalia. Però es tracta d’un servei insuficient per al gran nombre d’habitants. Des de fa anys, els ajuntaments així com el veïnat, vénen reclamant una major freqüència i millor servei d’autobús així com la posada en marxa del metre que comunique aquestes tres poblacions amb la ciutat de València.