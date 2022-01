L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i la presidenta de l’Associació de Comerciants d’Alaquàs CAdA signen un conveni de col·laboració per al reforç, promoció i dinamització del comerç local

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alaquàs aportarà 30.000 euros a aquesta campanya on podran participar tots els comerços interessats i on les persones participants podran adquirir bons de la campanya de 50€ que es transformaran en 100€ de compra real

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i la presidenta de l’Associació de Comerciants d’Alaquàs CAdA, Susana García, han signat un conveni de col·laboració per al reforç, promoció i dinamització del comerç local a través de la campanya per a l’incentiu de la compra local “Abona’t a Alaquàs-Fem Comerç, Fem Poble”. En l’acte de signatura va estar present també la Regidora de Comerç, Sandra Conde.

Es tracta d’una iniciativa promoguda per l’Ajuntament d’Alaquàs amb la col·laboració de CAdA en la que podran participar tots els comerços d’Alaquàs que vulguen adherir-se, siguen associats o no a la entitat, així com també l’Associació de Venedors del Mercat Municipal d’Alaquàs. El seu objectiu és promoure la compra en el comerç de proximitat.

La signatura d’aquest conveni permetrà que es puguen adquirir bons per valor de 50 euros que amb la subvenció de la campanya es converteixen en 100 euros de compra als comerços adherits a aquesta iniciativa.



L’Ajuntament d’Alaquàs subvencionarà aquesta campanya amb un total de 30.000 euros i proporcionarà tot el recolzament necessari a través de l’Agència de Foment de la Innovació Comercial (AFIC). L’Associació de Comerciants d’Alaquàs, per la seua banda, s’encarregarà de gestionar les adhesions per part dels comerços així com també del repartiment de tot el material.