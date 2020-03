L’Alcalde d’Alaquàs Toni Saura reunia ahir dilluns a la Junta Local de Seguretat per tal de coordinar les festes falleres 2020

Connect on Linked in

Durant la cita que es va celebrar ahir 2 de març, es van fixar els canals d’organització, col•laboració i informació entre les diferents administracions que tenen competència en matèria de seguretat

Coincidint amb el mes de març i la imminent celebració de les Festes falleres 2020 al municipi, l’Alcalde d’Alaquàs Toni Saura reunia ahir dilluns a la Junta Local de Seguretat per tal de coordinar a les diverses administracions públiques que tenen competència en matèria de seguretat. A la cita a la que va estar present el Subdelegat de Govern a la província de València, D. José Roberto González Cachorro es van abordar diversos assumptes com la coordinació de l’operatiu especial dissenyat per a les pròximes festes falleres; dates on es registra una major afluència de públic i on l’objectiu principal és garantir la seguretat de la ciutadania.



A més, durant la reunió es va procedir a la renovació del conveni relatiu als procediments operatius de col•laboració i coordinació entre la comissaria de Policia Nacional de Xirivella-Aldaia-Alaquàs i la Policia Local de l’Ajuntament d’Alaquàs en matèria de protecció i seguiment de les víctimes de violència de gènere. Procedint-se a la seua actualització i incorporació de novetats derivades de la promulgació de noves lleis, protocols i pactes de nova promulgació.

A la cita van estar presents com a vocals de l’Administració General de l’Estat José A. Pereiro (Inspector), Cándido Sánchez(Inspector BLSC) i Beatriz Castaño (Inspectora VFAM de la Comissaria de Xirivella-Alaquàs-Aldaia). També Mª.Angels Merino (Unitat de Violència sobre la Dona de la Subdelegació del Govern a la Comunitat Valenciana) i Ana María Campos (Subdelegació de Govern). Com a vocal de l’Administració Autonòmica Luis Martínez (Inspector de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana). Per banda de l’Ajuntament d’Alaquàs, Antonio Carrasco, Comissari Cap de la Policia Local d’Alaquàs i els tinents d’Alcalde Fran Evangelista, Sebastián Ruiz, Sandra Conde i Jaime Marqués.