L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, va rebre l’esportista local Celia Martínez Ortega

L’Alcalde d’Alaquàs va rebre l’esportista al Castell per felicitar-la de manera personal pels seus èxits esportius

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, va rebre el passat dilluns 20 de setembre l’esportista local Celia Martínez Ortega per felicitar-la de manera personal pels seus èxits esportius i principalment per haver-se proclamat, junt amb la selecció Cadet Femenina de Bàsquet de la Comunitat Valenciana, Campiona d’Espanya. La recepció va tindre lloc al Castell d’Alaquàs i en ella van estar present també la família de l’esportista. Va assistir també la Regidora de Festes, Sandra Conde.

El primer edil va lliurar a l’esportista un quadre en record d’aquest homenatge i va donar-li l’enhorabona pels mèrits aconseguits durant tota la seua trajectòria esportiva així com pel sacrifici que suposa a nivell personal i va felicitar també la família pel seu recolzament i dedicació. En l’encontre es va posar de manifest l’esforç realitzat per l’esportista i les seues ganes de continuar practicant aquesta modalitat esportiva i assolint nous reptes.

Celia va nàixer l’any 2005 i va començar a jugar a bàsquet en la temporada 2011-2012, quan tan sols tenia 7 anys, en el Club Sportiu-Xe d’Alaquàs. Als 11 anys va formar part del programa de tecnificació de la Federació Valenciana a través del qual es capten xiquets i xiquetes per a futures convocatòries. Als 12 anys va començar a formar part del València Basquet, concretament de la selección valenciana aleví, on van jugar el campionat nacional que es va disputar a Cádiz l’any 2017. En aquest club va romandre 4 anys i en categoria infantil la van tornar a seleccionar per a disputar el campionat nacional que es va celebrar a Huelva l’any 2019.

Malauradament, Celia es va lessionar al mes de maig de 2019 en un entrenament, fet que va fer que no poguera participar en el campionat d’Espanya de clubs a Pontevedra. Després de diversos tractaments i un gran treball de recuperació i rehabilitació, va ser operada al mes de desembre i va iniciar la seua recuparació amb el València Bàsquet.

Després de la pandèmia, i un treball intens a casa, ha tornat a jugar una nova temporada amb el Bàsquet Gandia, on van apostar per ella sense estar recuperada al 100%. Enguany, junt amb aquest club, ha participat en el campionat nacional de clubs Cadete a Lleida amb Units pel Bàsquet Gandia i ha tornat a la selecció valenciana per a participar en el campionat d’Espanya on per primera vegada en la història, la Comunitat Valenciana ha quedat campiona.

En aquesta nova temporada que comença ha fitxat pel Nou Bàsquet Paterna on jugarà la seua primera temporada de junior en categoria autonòmica.