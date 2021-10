L’Alcalde d’Alaquàs va reunir ahir dijous 30 de setembre la Junta Local de Seguretat per tal de planificar la seguretat amb motiu de les Festes Fallere

Connect on Linked in

La reunió va servir per establir els canals d’organització, col·laboració i informació entre les diferents administracions que tenen competència en matèria de seguretat per tal de previndre qualsevol imprevist durant la setmana fallera que se celebrarà del 8 al 12 d’octubre a Alaquàs

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, va reunir ahir dijous 30 de setembre la Junta Local de Seguretat per tal de planificar la seguretat amb motiu de les Festes Falleres que se celebraran a Alaquàs del 8 al 12 d’octubre i coordinar les diverses administracions públiques que tenen competència en aquesta matèria.



La Junta ha sigut presidida per l’Alcalde i pel Subdelegat del Govern a València en funcions, Luis Felipe Martínez i han format part també com a vocals el Regidor de Cultura, Fran Evangelista, el Regidor de Serveis Urbans, Sebastián Ruiz representats de la Policia Local d’Alaquàs, de la Policia Nacional i de la Policia Autonòmica així com personal adscrit a la Delegació del Govern.



Durant la reunió s’han tractat amb detall tots els actes a desenvolupar amb motiu de les Falles per tal d’elaborar una planificació prèvia que permeta previndre problemes que es puguen presentar amb l’objectiu de tindre preparada una resposta ràpida per solucionar o minimitzar qualsevol imprevist. Tots els cossos de seguretat han acordat reforçar el nombre d’agents per tal de donar cobertura de seguretat als actes públics i fer complir les restriccions establides per a fer front al Covid-19. A més, s’ha decidit també que hi haurà un augment significatiu addicional de les patrulles durant aquests dies festius per tal d’atendre qualsevol demanda ciutadana.



Cal destacar a més que la Junta ha tractat altres temes importants com és la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat del conveni en matèria de seguretat signat entre el Ministeri de l’Interior i l’Ajuntament d’Alaquàs, que permetrà a la Policia Local accedir a les bases del Ministeri, la qual cosa agilitzarà el servei públic que s’ofereix. Destaquen també altres convenis en matèria de Violència de Gènere (BOE 11/07/20) o l’adhesió a la base de dades EUCARIS que permetrà també a la Policia Local accedir a informació relativa no sols a vehicles d’Espanya, sinó també de la Unió Europea. Totes aquestes mesures permetran una reducció de temps en les actuacions i una optimització de recursos.



Durant la reunió es va procedir també a l’estudi del balanç de criminalitat en el terme municipal i es va destacar la col·laboració entre la Policia Local d’Alaquàs i el Cos Nacional de Policia de Xirivella que ha permés l’èxit de nombroses actuacions policials.