L’alcalde d’Alaquàs visita els col·legis per conèixer les necessitats de cada centre per al nou curs escolar

L’Ajuntament d’Alaquàs realitza tots els estius obres de millora i condicionament en cadascun dels centres escolars de la ciutat d’acord amb les necessitats que els col·legis plantegen.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, junt amb la Regidora d’Educació, Marian Espert, el Regidor de Serveis Urbans, Sebastián Ruiz i el Regidor de Cultura, Fran Evangelista, van realitzar ahir una visita per tots els col·legis d’Alaquàs per tal de conèixer de primera mà les necessitats de cada centre escolar per al nou curs escolar.

En el recorregut, el primer edil es va reunir amb tots les persones responsables dels centres escolars per tal d’escoltar les necessitats plantejades per cadascuna de les comunitats educatives. Es tracta d’una pràctica habitual per tal d’aprofitar l’estiu per realitzar totes les actuacions pertinents pel que fa al manteniment i condicionament dels col·legis.

En aquests moments, els col·legis es troben ultimant tot tipus de detalls relacionats principalment amb les aules, el menjador escolar, la cuina i altres dotacions. L’objectiu és tindre-ho tot a punt per a l’arribada del curs escolar, tot i respectant la normativa per a la gestió de la pandèmia per tal que es puguen reprendre les classes de manera segura.