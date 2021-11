L’alcalde d’Alboraia dóna la benvinguda a les 24 persones contractades per al Taller d’Ocupació 2021-2022

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El taller que combina formació i ocupació donarà suport a la promoció turística i la informació juvenil del municipi

Hui han signat els seus contractes les 24 persones que formen el Taller d’Ocupació 2021-2022 de l’Ajuntament d’Alboraia.

L’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría Díaz, acompanyat del regidor de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sebastián Torres Adán, i la regidora de Turisme, Raquel Casares Dolz, han donat la benvinguda hui a les noves incorporacions.

20 alumnes, una persona per a dirigir el projecte, dos docents per a cadascuna de les especialitats del taller d’ocupació, i un lloc d’auxiliar administratiu, formaran part de la plantilla de l’Ajuntament d’Alboraia durant dotze mesos.

La iniciativa ‘Suport oficines de turisme i joventut d’Alboraia’, gestionada des de la regidoria de Desenvolupament Econòmic i Treball, combina formació i ocupació i es vertebra en dues especialitats: la informació juvenil i la promoció turística local i la informació al visitant. D’aquesta manera, es reforçarà la labor que es realitza des de la regidoria de Joventut que encapçala Zeudy Estal Daries i la de Turisme, encapçalada per Raquel Casares Dolz.

El Taller d’Ocupació 2021-2022 ja ha començat i es durà a terme a través de la línia de subvenció del pressupost del Servei Valencià d’Ocupació i Formació de la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament d’Alboraia. Un pressupost de 482.716,80€ cofinançat amb

el Fons social Europeu dels quals 292.252,80€ és per al pagament dels salaris dels alumnes i una aportació municipal de 30.000€, la qual cosa ascendeix a un total del projecte de 512.716,80 euros.

D’una banda, un objectiu del projecte és millorar els serveis municipals dirigits al turista mitjançant informació turística en destí i en Internet i a la població jove i per l’altre, millorar l’ocupabilitat en la localitat d’Alboraia mitjançant el reforç de les oficines de Turisme i Joventut. Les ofertes d’ocupació s’han seleccionat per sondeig des de l’Espai Labora i gestionades per l’Agència de Desenvolupament Local.