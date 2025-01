L’alcalde d’Algemesí reclama celeritat en les ajudes estatals tres mesos després de la DANA

L’alcalde d’Algemesí ha denunciat que el seu Ajuntament encara no ha rebut ni un euro de l’Estat per a sufragar les despeses d’emergència en què ha incorregut el municipi per a fer front a les tasques de neteja, condicionament i reconstrucció.

José Javier Sanchis ha reclamat al Govern central que agilitze l’arribada de les ajudes no només per a les famílies, sinó també per als consistoris, perquè puguen avançar en la reconstrucció de les infraestructures municipals. Sanchis ha remarcat que el cost de l’emergència és desorbitat, amb factures de serveis de neteja que superen els 100.000 euros, i ha subratllat que els proveïdors veuen que no cobraran i deixen de treballar.

Sanchis ha lamentat que els veïns i veïnes entraran en una dinàmica d’endeutament si no arriben les ajudes al 100% amb celeritat, ja que moltes famílies estan comprant vehicles nous i encara estan pagant les quotes de l’anterior, que han perdut en la DANA.

L’alcalde ha enumerat els danys que va patir la localitat quan es va desbordar el riu Magre, amb 12.000 expedients al Consorci per vehicles afectats, 6.000 per vivendes, 900 en naus industrials i 1.200 en comerços. Uns desperfectes que també afecten la via pública, amb quatre passos subterranis danyats i la xarxa de clavegueram, la reparació de la qual ascendiria a més de 25 milions d’euros.