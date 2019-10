L’alcalde d’Almussafes es reuneix amb la directora general d’Indústria per a parlar sobre el sector de l’automoció

Connect on Linked in



El primer edil i la representant de l’administració autonòmica van analitzar durant la trobada, celebrada ahir dilluns 7 d’octubre, qüestions essencials per als dos polígons de la població



Toni González destaca l’interés de totes dues institucions per continuar avançant unides en la modernització d’aquests espais, motor per a la creació d’ocupació i riquesa a la comarca



Ahir, dilluns 7 d’octubre, l’alcalde d’Almussafes, Toni González, i la directora general d’Indústria, Energia i Mines de la Generalitat Valenciana, Empar Martínez Bonafé, es van reunir per a tractar diferents qüestions relacionades amb els polígons industrials situats en el terme municipal de la població. Durant la trobada, el primer edil va conéixer de primera mà les expectatives del Consell respecte a aquestes àrees i tots dos van intercanviar opinions sobre l’estratègia a seguir a partir d’ara. “Estic molt satisfet amb el resultat perquè vaig comprovar que seguim en la mateixa sintonia i remant en la mateixa direcció, que és l’única manera d’avançar cap al futur”, relata l’alcalde.



La modernització de les àrees industrials situades en el terme municipal d’Almussafes continua sent una de les grans prioritats per al govern local presidit per Toni González. En la línia de mantindre un contacte constant i fluid amb els diferents agents que intervenen en el bon funcionament d’aquestes zones, l’alcalde de la població es va reunir ahir, dilluns 7 d’octubre, amb la directora general d’Indústria, Energia i Mines de la Generalitat Valenciana, Empar Martínez Bonafé, en les instal·lacions de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

La trobada fou la primera del curs polític en la qual tots dos van poder analitzar de manera conjunta la situació actual de renovació al qual s’enfronta el sector de l’automoció, del qual depenen la majoria de les empreses instal·lades en els dos polígons industrials d’Almussafes i de la Factoria Ford.

A més, la reunió va servir com a primer contacte de la legislatura per a intercanviar opinions sobre les expectatives del Consell en relació amb les àrees i