L’alcalde d’Almussafes reprén la ronda de contactes amb els sindicats amb major pes en les àrees industrials

La defensa dels drets laborals dels treballadors i treballadores de les empreses del sector de l’automoció, la principal qüestió sobre la taula



L’últim de les trobades es va produir dijous passat 26 de setembre amb UGT País Valencià en ILUNION Facility services_ Ilunion Servicios Industriales



Igual que ja va fer en l’anterior legislatura, el president de l’executiu d’Almussafes, Toni González, aposta per mantindre trobades periòdiques amb les diferents seccions sindicals que operen en els dos polígons industrials d’Almussafes, amb l’objecte d’analitzar les condicions laborals de les corresponents plantilles. Dijous passat 26 de setembre, l’alcalde va mantindre el primer d’ells amb Amparo Esteve Romeu, secretària general de la Secció Sindical de UGT País Valencià en ILUNION Facility services_ Ilunión Servicios Industriales, sindicat amb la representació majoritària dins del Centre Especial d’Ocupació que opera en el parc industrial Rei Joan Carles I.



Amb l’arribada del mes de setembre, l’alcalde d’Almussafes, Toni González, reprén les seues habituals reunions amb les empreses situades en el terme municipal de la localitat i també amb les agrupacions sindicals que defenen els drets de les persones que treballen en les mateixes.



Estes trobades, que es duen a terme periòdicament amb l’objectiu de crear llaços, promoure la creació d’ocupació i atendre les necessitats de les companyies en matèria d’infraestructures, “són la millor manera de conéixer el teixit productiu i les seues inquietuds, quelcom sens dubte imprescindible per a continuar creixent com referents en el sector industrial a nivell autonòmic”, destaca el primer edil.



L’últim de les trobades celebrats en el marc d’esta estratègia iniciada en 2015 es va produir dijous passat 26 de novembre amb Amparo Esteve Romeu, secretària general de la Secció Sindical de UGT País Valencià en ILUNION Facility services_Ilunion Servicios Industriales, sindicat amb representació majoritària dins d’este grup empresarial d’ONCE a nivell estatal. “Ambdós parts tenim objectius principalment socials i compartim l’interés dels treballadors i treballadores com a eix fonamental en l’evolució de les empreses d’Almussafes, per això esta cita era important dins del calendari de visites previst per als pròxims mesos”, afirma l’alcalde.



La representant de les persones treballadores de la companyia, que disposa d’una delegació en el Parc Industrial Rei Joan Carles I del municipi, va transmetre a González la situació actual d’ILUNION, que té com principal missió la inserció laboral de persones amb discapacitat. La majoria d’estos empleats de la Comunitat Valenciana desenrotllen el seu treball en l’esmentada àrea industrial i compten amb la cobertura de tota l’estructura de UGT ILUNION Facility services com a representants socials.



“Estar atents a les necessitats de les empreses, sobretot si són de les que contracten persones de col·lectius amb dificultats per a inserir-se laboralment, ens permet reaccionar a temps davant de qualsevol imprevist, promoure programes formatius que capaciten a les persones perquè puguen accedir als llocs demandats i proveir-los de candidats i candidates amb els coneixements i aptituds adequats per a ser contractades”, explica González.



ILUNION Facility services

Actualment, ILUNION Facility services_ Ilunion Servicios Industriales compta amb una delegació a la província de València, amb seu en el parc empresarial almussafense. Es tracta d’un Centre Especial d’Ocupació (CEE) que presta servicis exclusivament al sector de l’automoció. Prop de 700 treballadors formen part actualment d’esta divisió.