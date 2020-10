L’alcalde d’Almussafes, Toni González, nomenat consejero de Renfe Mercancías

Connect on Linked in

La seua incorporació al Consell d’Administració de la Mercantil es va oficialitzar el passat 19 d’octubre



No percebrà remuneració de l’empresa mentre continue al capdavant de l’executiu d’Almussafes



Renfe Mercancías va incorporar dilluns passat 19 d’octubre a l’alcalde d’Almussafes, Toni González, al seu consell d’administració. El nomenament, previst per a un període de sis anys, permetrà “treballar molt més intensament” en temes relacionats amb la competitivitat de les empreses emplaçades en els polígons industrials de la localitat, com la posada en marxa del corredor mediterrani o la construcció del baixador al parc empresarial Joan Carles I, a més d’implicar-se, de manera activa, en projectes de millora de la capacitació i potencial del conjunt de parcs empresarials de la comunitat Valenciana. Per al primer edil, “amb aquesta decisió reforcem el nostre paper de referent també a nivell nacional”.



Dilluns passat 19 d’octubre, l’alcalde d’Almussafes, Toni González, va ser triat membre del consell d’administració de l’empresa Renfe Merccancías Sociedad Mercantil Estatal, S. A., de la qual RENFE-Operadora és accionista únic. El primer edil de la localitat s’incorpora així al principal òrgan de decisió de la companyia, líder en el sector del transport de mercaderies per ferrocarril a Espanya, amb un volum transportat de 18 milions de tones a l’any.



El nomenament, que ha sigut acceptat per González, es produeix, tal com es recull en els estatuts de l’entitat, per un termini previst de sis anys i havent manifestat prèviament que no l’afecta cap de les prohibicions i incompatibilitats legals per al seu exercici. Amb aquesta incorporació, l’accionista únic materialitza el seu acord d’ampliar el nombre de consellers existents en l’empresa, que passa de sis a set.



“Sobretot el que s’ha valorat per part del Ministeri de Foment amb la meua designació és que l’alcalde d’una població tan industrial com Almussafes estiga present en un consell d’administració en el qual es prenen decisions molt importants relacionades amb el transport de mercaderies per ferrocarril. El nostre municipi és un dels principals pols industrials de la Comunitat Valenciana, perquè gràcies a Ford tenim un volum molt important d’exportació per aquesta via, i amb aquesta decisió reforcem el nostre paper de referent també a nivell nacional”, destaca el president de l’executiu local.



Gràcies a aquest càrrec en el consell d’administració de l’operador ferroviari, assegura que “es podrà treballar molt més intensament que fins ara en una qüestió en les quals ja estem molt involucrats des de fa temps en l’equip de govern municipal, com és la posada en marxa del corredor mediterrani, però també en altres com la construcció del baixador del Polígon Industrial Joan Carles I, necessari per a augmentar la competitivitat dels nostres parcs empresarials, que a poc a poc s’estan convertint en autèntics exemples de gestió”.



González, qui revela que mentre compatibilitze tots dos càrrecs es limitarà a percebre la retribució en concepte de salari de l’Ajuntament d’Almussafes, mostra el seu ferm compromís de bolcar-se en tots aquells projectes impulsats des de Renfe per a la millora de la competitivitat en el transport que redunden en benefici del conjunt de parcs empresarials de la Comunitat Valenciana.