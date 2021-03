L’alcalde d’Almussafes visita l’empresa High Tech Lubricant Oil, situada en el Polígon Industrial Joan Carles I

La companyia, que es dedica a la fabricació i comercialització de lubrificants, additius i fluids per a la indústria, té previst començar a operar a l’abril



El primer edil i personal de l’ADL van presentar ahir els recursos de l’Ajuntament en matèria d’ocupació al director general i el director de vendes

En unes setmanes obrirà les seues portes en el Polígon Industrial Joan Carles I d’Almussafes l’empresa High Tech Lubricant Oil, S.L., les instal·lacions de la qual van visitar ahir, dilluns 1 de març, l’alcalde, Toni González, la directora de l’ADL, Elena Baldoví, i la treballadora d’aquest departament municipal Puri García. En les instal·lacions van ser rebuts pel director general, Ernesto Vivas, i el director de Vendes, Oscar Vivas, als qui van presentar el catàleg de recursos disponibles per a les empreses en matèria d’ocupació. Per a l’alcalde, Toni González, aquestes reunions “són fonamentals”, atés que els serveixen “per a anar forjant les relacions de confiança que ens permeten conéixer les necessitats de les empreses, tant a nivell d’ocupació com d’infraestructures, i per a donar a conéixer els nostres programes d’ajudes a la contractació i la formació”.



La ronda de visites a empreses de la població i el seu entorn per part de l’alcalde d’Almussafes, Toni González, va fer parada ahir, dilluns 1 de març, en l’edifici que High Tech Lubricant Oil, S.L. ha obert en el Polígon Industrial Joan Carles I. La companyia, que té la seua seu social a la ciutat de València, es troba en aquests moments en procés d’obertura i encara que porta la seua pròpia plantilla crearà alguns llocs ara i és possible que també ho faça en un futur, per la qual cosa l’Ajuntament treballa ja en eixe hipotètic escenari.



El primer edil va acudir a la trobada acompanyada per la directora de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), Elena Baldoví, i de la treballadora del departament Puri García i en les dependències de l’empresa, situades en l’avinguda de la Foia número 10, van departir amb el director general, Ernesto Vivas, i el director de Vendes, Oscar Vivas, sobre el catàleg de recursos disponibles en l’àmbit de l’ocupació de l’Ajuntament d’Almussafes.



“Aquestes reunions per a nosaltres són fonamentals. Ens serveixen per a anar forjant les relacions de confiança que ens permeten conéixer en profunditat les necessitats de les empreses, tant en l’àmbit de l’ocupació com en el de les infraestructures, i per a donar a conéixer els nostres programes d’ajudes a la contractació i la formació, que són part del nostre Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació”, comenta González.



Es dóna la circumstància que és la primera vegada que l’Ajuntament visita una corporació que encara no està en funcionament. “Evidentment, la nostra intenció és que puguen accedir almussafenys i almussafenyes quan decidisquen contractar, però independentment d’això vull destacar la importància d’estar en contacte directe i permanent amb el teixit empresarial, una cosa que portem fent des que vam entrar a governar i que continuarem potenciant en el futur”, afig el president de la corporació municipal.



Una nova empresa al parc industrial Joan Carles I

High Tech Lubricant Oil, S.L. es dedicarà, una vegada òbriga les seues portes, a la comercialització a l’engròs i la fabricació per manipulació de lubrificant, additius i fluids, a excepció de carburants per a aplicacions industrials i de l’automoció. Així mateix, també se centrarà en el seu envasament, magatzematge, transport i distribució i en qualsevol activitat relacionada amb els citats treballs. “L’arribada de noves empreses sempre és una bona notícia, i més en la crisi econòmica en la qual estem immersos. Per això felicite els seus responsables per la seua valentia i els agraïsc que hagen optat per situar-se a Almussafes, on espere que troben tot allò que necessiten per a fer créixer i consolidar en el mercat l’activitat desenvolupada per High Tech Lubricant Oil”, conclou l’alcalde.