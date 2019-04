L’alcalde d’Almussafes visita les instal·lacions de l’empresa Fran & La meua

Print This Post

Dirigida per l’almussafeny Francisco Machí i acabada d’inaugurar, la companyia es dedica a la fabricació i reparació de maquinària

El passat dimecres 27 de març, l’alcalde d’Almussafes i regidor d’Indústria del municipi, Toni González, va visitar la seu de l’empresa Fran i Mi BJ, S.L., situada al carrer dels Ànecs del polígon industrial ‘L’Ermita’ del Romaní, Sollana.

La companyia, de recent creació, es dedica a la fabricació i reparació de maquinària per a la indústria metal·lúrgica, així com a la instal·lació i manteniment d’equips per al sector agrícola.

El seu gerent, l’almussafeny Francisco Machí, s’embarca en aquesta nova aventura empresarial després de més de 30 anys d’experiència en aquest àmbit. La societat forma part de l’Associació d’Empresaris de Parcs i Polígons Industrials de la Ribera Baixa (APPI).