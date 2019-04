L’alcalde d’Alzira assegura que el canal de les Basses ha impedit la inundació dels barris més baixos

Print This Post

Diego Gómez: “Demanen inversions immediates en la millora de barrancs i la segona fase del canal”

Després de l’episodi d’intenses pulges caigudes a Azira i que en quatre dies han deixat prop de 350 l/m2, l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, ha fet balanç sobre esta situació que ha tornat a sacsejar els veïns per la por que l’aigua dels barrancs tornara a entrar a les seues cases.

En esta ocasió, “el bon comportament del canal de les Basses i l’extraordinària coordinació de l’equip municipal d’emergències, encapçalat per la regidora de Seguretat, Sara Garés, ha reduït els possibles danys per a persones, cases, vehicles i efectes domèstics”.

“Si no s’haguera construït el canal, l’aigua hauria entrat a les zones baixes d’Alzira, això és una realitat”, ha dit l’acalde.

Cal recordar que diumenge a la nit la Policia Local avisà, mitjançant megafonia, les persones que viuen als barris més baixos de la ciutat perquè pujaren els cotxes a les zones altes de la ciutat i col·locaren els seus efectes personals en llocs més alts. També s’avisà a través de les xarxes socials durant tota la nit i dilluns”.

“Necessitem més inversions en barrancs i infraestructures”

Diego Gómez ha tornat a reclamar més inversions que es traduïsquen en “infraestructures del segle xxi que eviten les inundacions”.

Gómez ha recordat que en la present legislatura l’equip municipal “ha fet un gran esforç” per a dotar la ciutat d’una infraestructura com el canal de les Bases.

“Era un projecte bàsic però que s’havia quedat oblidat i que ha complit la seua funció”, ha dit. Alhora, ha reconegut que este canal és “insuficient i necessitem que es faça la segona fase, cosa que demanarem a la Generalitat Valenciana”.

Però sense dubte, el que més preocupa l’alcalde és el mal estat en què estan els barrancs, una competència de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Entre els que estan en pitjors condicions destaquen el barranc Fosc i el barranc de la Casella, encara que en este últim s’ha fet una important neteja però “necessita una millor canalització per a poder evacuar l’aigua d’una forma més ràpida al Xúquer”, ha manifestat l’alcalde.

Agraïments

Des de l’Ajuntament d’Alzira “volem donar les gràcies” a la Policia Local, Protecció Civil, tècnics municipals, brigada municipal d’obres, operaris de FCC, d’Aguas de Valencia, Alzira Ràdio-Emissora Municipal i altres mitjans de comunicació per la gran labor realitzada durant les últimes hores. I com no, lloar el comportament dels ciutadans davant este episodi de pluges.