L’alcalde d’Alzira busca al Ministeri de Cultura la revalorització del nostre patrimoni

Ahir es van reunir l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, amb el Secretari General de Cultura l’Excm. Javier García Fernández a la seu del Ministeri de Cultura a Madrid. Els objectius d’esta visita se centraven en obrir camins de suport i d’ajuda mitjançant el mecenatge, els fons europeus o les col·laboracions públiques i privades. I també encetar el contacte a nivell estatal per a la posada en valor del nostre patrimoni.

En esta primera trobada l’alcalde ha exposat les necessitats en matèria de patrimoni que té el nostre municipi i les intervencions urgents que son necessàries per tal de protegir el nostre valuós patrimoni. “Hem acudit al ministeri per tal de buscar nous camins i formes de salvaguardar els nostres espais i monuments d’incalculable valor com és el cas de la torre de la Murta, la Vila amb la Casa del Rei o les Muralles. Cal estudiar totes les possibilitats i comptem amb el que des del ministeri ens aconsellen per a donar curs a estes actuacions” ha explicat Diego Gómez, alcalde d’Alzira.

Per la seua banda el Secretari General de Cultura s’ha compromés a donar una resposta adequada per a cadascun dels casos que li han fet arribar, i ha facilitat la manera per a poder adreçar-se als organismes més adients per a cada actuació.

L’alcalde agreix que des de la secretaria s’haja donat curs a les peticions alzirenyes i ha assegurat que estes gestions amb l’administració estatal tindran continuïtat per tal d’aconseguir respostes a estes necessitats.

Actuacions:

– Monestir de “La Murta”: Rehabilitació de la “Torre dels Coloms”.

– La Vila:

– “Les Muralles”: conservació.

– “Projecte R. Driehaus” de Sta. María: recuperar els orígens històrics de la ciutat.

– “Casa Reial” del Rei En Jaume I: conservació de la Torre (part que físicament queda de la casa) i recreació de la resta de la construcció.

A més també es van comunicar al secretari, els principals projectes culturals de la nostra ciutat per a enguany com és el cas del centenari del Gran Teatre o la celebració de una nova edició del Premis Literaris Ciutat d’Alzira, per als quals es va adreçar a la Direcció General del Llibre.

Per últim es va exposar la necessitat d’un espai auditori i la possibilitat de donar continuïtat a l’edifici del cine Colon com a tal mitjançant un mecenatge o col·laboració pública o privada.