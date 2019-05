Connect on Linked in

Alzira vol ser seu de la Trobada d’Escoles en València de 2020.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, anuncia que la Trobada d’Escoles en Valencià de 2020 podria celebrar-se a Alzira

De ser aprovada la candidatura, Alzira acolliria la Trobada 25 anys després.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, ha anunciat que la Trobada d’Escoles en Valencià de

Una gran festa pel valencià que l’alcalde indica com a referent quant a la llengua.

Per altra banda, Escola Valenciana ja ha llançat un concurs per a seleccionar la imatge anunciadora de les seues festes per la llengua per al 2020 dedicades a la mestra Empar Navarro i Giner. Els treballs s’han d’enviar fins al 15 de juny de 2019, han de ser originals i inèdits així com representar el lema de les Trobades 2020 ‘Arrels de vida, llavors de futur’.