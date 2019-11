L’Alcalde de Burjassot és reconegut a Tetuan com a Promotor del Bon Tracte a la Infància

Connect on Linked in

En l’II Congrés Mundial sobre Infància i Adolescència que, en 2019, s’està celebrant a la ciutat de Tetuan, l’Alcalde de Burjassot va rebre, el reconeixement de promotor de Bon Tracte a la Infància. L’acte de reconeixement va tindre lloc ahir, 20 de novembre, just en el dia en què a tot el món se celebra el Dia Universal del Xiquet i dels Drets de la Infància.

L’II Congrés Mundial sobre Infància i Adolescència s’ha centrat, en 2019, en “La Convenció sobre els Drets del Xiquet, a debat 30 anys després”. La trobada mundial constitueix una gran aposta de nombroses entitats socials i acadèmiques per a presentar propostes pràctiques i resultats d’investigacions que contribuïsquen a la revisió de la Convenció sobre els Drets del Xiquet, trenta anys després de la seua proclamació.

Burjassot va acollir, a l’octubre de 2018, l’inici de la Gira per la Infància i l’I Congrés Mundial sobre Infància, Adolescència i Joventut i també va ser distingida com a Ciutat Ambaixadora de la Gira per la Infància 2017. Aqueix mateix any, Burjassot va ser triada pels components de la Gira per la Infància 2017 com a “Ciutat Responsable amb la Infància 2017”, un reconeixement que el municipi va rebre el 20 de novembre de 2017, Dia Internacional dels Drets del xiquet, després que Burjassot fora votada majoritàriament pels 25 països que formaven part de la Gira i pel Consell Independent de Protecció de la Infància (CIPI).

Mentrestant, la ciutat de Burjassot es prepara celebrar, el diumenge 24 de novembre, el Dia Internacional dels Drets de la Infància amb una una jornada lúdica i educativa que tindrà lloc a la Casa de Cultura del municipi, des de les 11h.