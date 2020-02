L’Alcalde de Burjassot, Rafa García, es reuneix amb el director general del EVha per a analitzar les necessitats d’habitatge en el municipi

Connect on Linked in

L’Alcalde de Burjassot, Rafa García, s’ha reunit en aquests dies amb la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), per a analitzar les necessitats en matèria d’habitatge del municipi. En la trobada l’Alcalde s’ha reunit amb el director general de EVha, Alberto Aznar.

La Conselleria gestiona a Burjassot un total de 377 habitatges que formen part del parc públic d’habitatges de la Generalitat, amb lloguers socials ajustats a la situació socioeconòmica dels seus residents. Part d’aquests pisos es troben en el Barri de les 613 habitatges, una zona del municipi amb unes característiques especials.

En la reunió s’ha constatat, per part del director general, la necessitat d’impulsar mesures encaminades a la millora dels espais comuns i de la convivència en els grups d’habitatge públic, reforçant la idea de corresponsabilitat de totes les persones que resideixen en ells, en el grup de les 613 habitatges, sempre de la mà dels serveis socials municipals.

Tal com ha assenyalat el director general, “és fonamental que hi haja una coordinació entre l’administració autonòmica i local per a donar una resposta més efectiva i s’afavorisca la inclusió dels col·lectius més vulnerables”.

“Per a nosaltres és molt positiu poder tractar directament amb el EVha la situació habitacional de Burjassot, ja que som un municipi que té necessitats sobre aquest tema. És un dels nostres objectius poder treballar el problema habitacional, que ja no és tant ara mateix de propietats o hipoteques, sinó de lloguers, i és la Conselleria la principal propietària d’habitatges del parc públic. Poder veure en quina situació es troba de manera directa i col·laborar en tot el que ens siga possible per a solucionar o millorar la vida de nostres i els nostres veïns és fonamental per a aquest equip de govern”, ha assenyalat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García.

Un altre dels temes tractats ha sigut l’atenció a les emergències habitacionals i a les necessitats del manteniment del parc públic de Burjassot. En els últims quatre anys i mig, la Conselleria d’Habitatge ha invertit 430.000 euros en actuacions de millora i reparacions en aquest municipi. D’ells, 345.000 euros corresponen a la reparació de 28 habitatges que van ser recuperades i 85.000 a l’atenció de reclamacions d’habitatges i elements comuns.