L’alcalde de Burjassot, Rafa García, i el Vicepresident segon de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau, visiten la reconstrucció del xalet de Garín que donarà lloc a un nou centre social

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha visitat hui al costat de l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, la Secretària autonòmica d’Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica, Laura Soto, i els regidors d’Urbanisme, Manuel Aragó i de Serveis Municipals, Manuel *Perez, la reconstrucció del xalet de Garín de Burjassot en el barri de l´Entroncament.

Martínez Dalmau ha declarat després de la reunió que la reconstrucció i el projecte “donarà lloc a un nou centre social de qualitat en el barri de l’Empalme”. En ella s’ha tractat l’actuació urbana que la Conselleria desenvoluparà en el municipi.

Per a l’alcalde de Burjassot, Rafa García, “aquesta és una obra primordial que ens permetrà omplir de vida un barri que ha patit durant molts anys d’aïllament i falta d’infraestructures per la suspensió de les obres del metre i la paralització de la urbanització de l’àrea. Aquest espai dotarà d’activitat i vida social a les i els veïns del Barri de l’Entroncament, i al costat de la urbanització de tota la zona, s’anirà millorant la qualitat de vida del barri de forma molt notable”.

“Som conscients de les necessitats del barri i de la nostra ciutat, i a poc a poc, i sense descans, busquem fonts de finançament per a aquests grans projectes, i dotarem a aquest espai de vida social, que englobe a les famílies, als joves i als majors, complint així com els requeriments que ens fan des de l’Entroncament”, apunta García.

El vicepresident ha explicat que la reconstrucció i habilitació del xalet de Garín com a centre social del barri “és una reivindicació històrica del municipi”, que ha sigut possible després de l’adquisició de la propietat per part de l’Ajuntament i al finançament de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i l’aportació corresponent de l’Ajuntament de Burjassot que ascendirà a més de 200.000 euros. El cost total de les obres ascendeix a 739.533 euros, dels quals 545.000 els aportarà la Conselleria.

“Treballem perquè el veïnat del nostre territori dispose de centres socials on compartir la cultura i promoure el desenvolupament sociocomunitari”, ha remarcat Martínez Dalmau. Tot això mitjançant “la creació d’espais de qualitat, on les persones puguen accedir amb seguretat, es garantisca un entorn sostenible i lliure de barreres arquitectòniques”.

El passat 17 de març es va signar un conveni entre l’Ajuntament de Burjassot i la secretària autonòmica d’Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica, Laura Soto, per a l’actuació urbana de reconstrucció del xalet de Garín, l’ampliació amb una nova edificació adossada i la seua habilitació com a centre social. El projecte també inclou la urbanització parcial de la zona on se situa, generant espais públics.

La construcció data de principis del segle XX, té tipologia de xalet-palauet i des de fa dècada es troba en situació d’abandó. Compta amb una superfície construïda de 467 m² i està recollit en el catàleg de Béns i Espais Protegits del Text del Pla General de Burjassot amb grau de Protecció Parcial.

Des que el xalet va passar a ser propietat de l’Ajuntament, aquest ha anat buscant línies de finançament per a la seua reconstrucció. A més, el seu estat va empitjorar considerablement a l’estiu de 2009 quan va perdre part del seu volum original a causa d’un incendi.

En l’actualitat, el contracte d’obres es troba en procés de licitació. El mes de febrer passat l’Ajuntament ja va començar les labors de neteja, desbrossament i retirada de rebles i altres elements d’enderroc que s’han anat acumulant en la construcció al llarg dels anys.