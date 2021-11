L’Alcalde de Burjassot, Rafa García, signatura el compromís per a la neutralitat climàtica del Pacte de les Alcaldies

Print This Post

En l’incomparable marc del Palau de les Arts, l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, ha signat el compromís per a la neutralitat climàtica del Pacte de les Alcaldies, una acció que s’ha dut a terme dins de la Trobada Nacional del Pacte d’Alcaldies que s’ha celebrat hui (11-11-2021) a la ciutat de València.

La trobada celebrada a València, la Cerimònia Anual del Pacte de les Alcaldies per a Espanya com a activitat paral·lela de la Cerimònia del Pacte dels Alcalde a Brussel·les, s’ha desenvolupat gràcies al treball conjunt de la Diputació de València i l’Oficina del Pacte de les Alcaldies.

L’objectiu del mateix és donar a conéixer i explicar els nous objectius de neutralitat climàtica per al 2050, la connexió entre el Pacte de les Alcaldies i el nou Green Deal de la Comissió Europea, el nou pressupost comunitari, i la proposta del Pacte de les Alcaldies per a incloure la pobresa energètica en els plans municipals per al clima i l’energia.

Durant la cerimònia, com s’ha assenyalat, ha tingut lloc la signatura simbòlica dels nous objectius del Pacte per al 2050, mitjançant la qual els municipis han mostrat el desig d’adherir-se als nous objectius de neutralitat climàtica de la Unió Europea.