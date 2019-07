L’alcalde de Guadassuar, Vicente Estruch (PP), denúncia que Compromís i PSPV presenten una moció de censura sense motivació

Connect on Linked in

Ha destacat que no hi ha hagut temps perquè es modifiquen les condicions perquè el PP, partit més votat, tinguera l’Alcaldia



Estruch considera que presentar la moció de censura «és un tema personal» i de pressions de les altes esferes de tots dos partits

L’alcalde de Guadassuar, Vicente Estruch (PP), ha denunciat la «falta de paraula» dels representants de Compromís i del PSPV en la localitat i que truncaran la decisió majoritària dels veïns que era que el PP tinguera l’Alcaldia.

El PP va ser el partit més votat i va obtindre 5 regidors, els mateixos que Compromís i el PSPV es va quedar amb 3. L’acord entre socialistes i nacionalistes va ser impossible i per això es va facilitar que els populars tingueren l’Alcaldia.

En el ple d’Organització celebrat ja es va veure que hi havia un canvi de semblar i no es van poder concretar acords amb els socialistes, lamenta Estruch, que no obstant això havia convocat el dia 18 d’aquest mes la continuació d’aqueix ple per a determinar l’organització de l’Administració local.

Sense previ avís dimarts passat els partits de l’oposició van presentar una moció de censura contra l’actual alcalde que haurà de solucionar-se el pròxim dia 23 a partir de les 12 hores.

Vicente Estruch destaca que «no hi ha hagut temps per a gestionar res, ni tan sols perquè hi haja desacords» pel que entén que tota aquesta maniobra és un «tema personal contra mi del candidat de Compromís, Salvador Montañana».

«No hi ha argumentació possible i la moció de censura no està motivada, simplement és per tindre l’Alcaldia en contra del que van decidir els veïns», ha criticat Estruch.

L’alcalde de Guadassuar ha volgut destacar que també «han tingut efecte les pressions de les altes esferes de tots dos partits», encara que això supose que «en l’executiva local del PSPV que se celebra hui puga haver-hi crítiques o fins i tot dimissions perquè saben que Compromís no és de fiar i no volien atorgar-los l’Alcaldia».