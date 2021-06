L’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom visita el Centre de Promoció de l’Autonomia de SENAD

Connect on Linked in

L’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom i la Regidora de Sanitat i Serveis Socials, Àngels Boix, han visitat el Centre de Promoció d’Autonomia (CPA) de SENAD, un servei acreditat per la Conselleria de Polítiques Inclusives, que és centre de referència en la Ribera.



El servei de Promoció de l’Autonomia Personal de SENAD, acreditat per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, ofereix a les persones amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial, un conjunt d’activitats i recursos especialitzats de rehabilitació, amb l’objectiu de potenciar les habilitats i capacitats de cada persona i en definitiva afavorir el desenvolupament integral al llarg del seu cicle vital.

L’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, i la regidora de Sanitat i Serveis Socials, Àngels Boix, han visitat les instal·lacions i han pogut comprovar de primera mà les tècniques de realitat virtual que formen part de la teràpia, ajudats pel terapeuta ocupacional del centre, Angel Ruiz de Alarcón, qui va explicar també que videoconsoles com ara la PS4 o accessoris específics com la Wii balance board tenen moltes aplicacions terapèutiques amb persones que patixen de mobilitat reduïda.

“El centre estava enllestit per començar a treballar just el dia abans de declarar-se l’estat d’alerta – comenta la presidenta de l’associació, Nieves Martínez- ha passat més d’un any fins que hem pogut començar a treballar, però ara estem molt contents i ens hem convertit en un centre de referència a la Ribera”. De fet, els dos CPA més pròxims estan a Gandia i a València, pel que el centre de l’Alcúdia rep persones usuàries de moltes poblacions de la Ribera i de comarques veïnes.

20 anys donant serveis a xiquets i adults amb diversitat funcional

La Societat Espanyola de Xiquets i Adolescents per al desenvolupament integral (SENAD) és una associació sense ànim de lucre fundada l’any 2001 i amb seu a l’Alcúdia, que va nàixer de la voluntat de pares i mares de xiquets amb diversitat funcional, amb l’objectiu d’optimitzar el seu desenvolupament i millorar la qualitat de vida del xiquet i de la seua família.

En els 20 anys transcorreguts des de la seua creació, SENAD ha multiplicat els seus serveis, que a hores d’ara compten amb un centre d’atenció precoç (CAT), concertat per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques inclusives; un centre de neurodesenvolupament i aprenentatge, acreditat per la Conselleria de Sanitat en el diagnòstic i tractament de persones amb Trastorn de l’Espectre Autista; un centre ocupacional, en què es treballa en la preparació de les persones amb discapacitat, majors de 18 anys, perquè puguen enfrontar-se amb les exigències de la vida quotidiana i el treball. Hi ha també un centre d’oci i temps lliure, on es duu endavant un programa d’oci inclusiu i respir familiar, dirigit a xiquets des dels 6 anys, joves i adults.

El CPA és l’últim servei que ha posat e marxa l’associació SENAD, per tal de treballar en l’autonomia personal i en l’atenció a les persones en situació de dependència aquells que es troben degudament acreditats per la Conselleria competent, i per tant pot ser finançat a través de les prestacions de la llei de dependència.